Hijo de Susana Zabaleta vivió momentos de terror ¡Denunció un asalto a mano armada!

Susana Zabaleta encendió las alarmas luego de que denunció en redes los momentos de terror que vivió su hijo, Matías Gruener tras ser víctima de los amantes de lo ajeno.

Hijo de Susana Zabaleta, fue asaltado en la vía pública

A través de un video en sus redes sociales, la actriz y cantante compartió con sus seguidores el desafortunado momento que vivió su hijo luego de ser asaltado en plena vía pública.

El joven relató que todo ocurrió a la vista de mucha gente, en una calle transitada. ¡Uno de sus amigos resultó herido!

Matías manifestó que estaba acompañado de sus amigos cuando todo sucedió; los asaltantes llegaron en una motocicleta y armados, por lo que fueron amenazados con estos artefactos.

Susana / Instagram

Les exigieron que les entregaran todas sus pertenencias. No obstante, a uno de los jóvenes le ganó el nervio, por lo que no podía desbloquear su celular. Fue entonces que el delincuente lo golpeó.

Matías aseguró que su acompañante no tuvo lesiones de gravedad. Sin embargo, todos estaban sumamente asustados por lo sucedido.

¡Todo quedó grabado! El desafortunado momento fue captado por diversas cámaras que se encontraban en el sitio, por lo que se puede ver a los sujetos que los despojaron de sus pertenencias.

Así lo dijo Matías:

¿Matías Gruener, hijo de Susana Zabaleta, hizo su denuncia?

Luego de vivir esta desafortunada situación, el hijo de la actriz, así como sus amigos, acudieron al ministerio público para hacer su denuncia correspondiente.

“Esperamos hasta las 12:30 de la noche, pero no pasábamos”. Por su parte, Susana pidió a las personas que no dejen de denunciar este tipo de situaciones, ya que, de no ser así, la inseguridad sigue persistiendo.

“No se cansen de denunciar, porque si no lo hacemos nunca van a cambiar eso”. Susana Zabaleta

Finalmente, el joven de 18 años remarcó la importancia de cuidarse en las calles y anunció que recibió apoyo por parte de las autoridades vía X, para así dar seguimiento al caso.