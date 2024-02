¿Justin Bieber cantará en el show del medio tiempo del Super Bowl 2024? El cantante fue captado en Las Vegas

Estamos a tan solo unas horas de vivir la emoción de Super Bowl LVIII 2024, donde se enfrentarán los San Francisco 49ers contra los y los Kansas City Chiefs. ¡Uno de los eventos más esperados del año!

Cabe recordar que estos equipos ya jugaron una final en la edición 54 del Super Tazón y Kansas City ganó 31 - 20.

Sin embargo, la atención también ha estado centrada en el show del medio tiempo, el cual ha generado gran expectativa debido a que cada año existen nuevas sorpresas.

Half time de Super Bowl, el espectáculo de medio tiempo 2024, será liderado por Usher

En esta edición quien será responsable de amenizar el show de medio tiempo será el cantante, compositor y productor estadounidense, Usher.

Eso no es todo, las especulaciones de que Justin Bieber será parte de las sorpresas de este espectáculo siguen aumentando, pero nada es certero.

¿Justin Bieber será parte del medio tiempo del Super Bowl LVIII?

De acuerdo con información del sitio TMZ, Usher tuvo acercamiento directo con Bieber para discutir la posibilidad de que puedan compartir escenario en el Allegiant Stadium en Las Vegas.

Según la fuente, durante la plática no hubo intermediarios. No obstante, se desconoce si Justin dijo “sí” a la propuesta.

Cabe recordar que Justin Bieber y Usher colaboraron en 2010 con el famoso tema Somebody to love. ¡Fue todo un éxito!

Además, Usher fue considerado como el mentor del cantante desde que tenía los 13 años, dado que lo ayudó para obtener éxito en su carrera.

Por esta razón, innumerables fanáticos estarían ansiosos de escuchar de nuevo este tema en vivo y qué mejor que en un magno evento como lo es el Super Bowl 2024.

Justin Bieber llega a Las Vegas

A raíz de las diversas especulaciones de que el intérprete de Never say never será parte del medio tiempo del Super Bowl 2024, los rumores aumentaron aún más luego de que el cantante fue captado llegando a Las Vegas junto a algunos miembros de la dinastía Kardashian.

Justin portó un enorme abrigo, un gorro, para así pasar desapercibido. No obstante, se desconoce si Bieber solo asistió a la ciudad del pecado de paseo o si aceptó formar parte del show de medio tiempo del Super Bowl 2024.

Justin Bieber llegando esta mañana a Las Vegas, ciudad en donde será el superbowl el día de mañana. pic.twitter.com/yc9egRjEgd — Indie 505 (@Indie5051) February 10, 2024

Revelan tráiler

El tráiler, lleno de cameos y clips diversos, presenta una versión única de Yeah!, fusionando elementos visuales antiguos de las actuaciones de Usher con una interpretación fresca y contemporánea. J Balvin aporta su creatividad con el sonido de una puerta chirriante, añadiendo un giro distintivo al riff de sintetizador principal de la canción.

También, el tráiler revela a LeBron James disfrutando de la música en su automóvil y a Jung Kook de BTS compartiendo un animado baile con Usher, como se adelantó previamente en TikTok hace unos meses.