Laura Bozo explota con Cristian Castro por minimizar salud de Verónica Castro: “Tuvo una caída brutal”

Luego de que Cristian Castro asegurara que Verónica Castro no está enferma, sino que está fingiendo para él vaya a visitarla a México. Laura Bozzo explotó contra estas declaraciones en las que el ‘Gallito feliz’ destacó que solo está actuando.

“Ella está actuando a que está enferma. Me quiere ver”, dijo Cristian Castro en un programa de televisión argentino.

Laura Bozzo, quien acaba de regresar de Madrid tras su participación en ‘Gran hermano VIP’ dio detalles sobre la salud de Verónica Castro y mencionó que tuvo una caída de un elefante; motivo por el que sufre problemas de dolor y movilidad.

“Mi Vero querida, lo que más extrañé de Acapulco es a ti. Vero está perfectamente. Tuvo una caída brutal de un elefante, que le dejó muchos clavos en el cuerpo, que obviamente cada cierto tiempo le duele, porque a ver yo por una caída estoy mal. Me imagino lo difícil que debe ser”, expresó la peruana al canal ‘Qué buen chisme’.

La peruana recordó la razón por la que Verónica Castro ha sido vista en el aeropuerto de la Ciudad de México, en silla de ruedas y estalló por la falta de comprensión a su amiga.

“Ella a veces tiene que ir en silla de ruedas. No tiene por qué andar fingiendo. No tienen ni idea lo que es andar con clavos en la espalda. Ya dejénse de j0d3r. Es obvio que no puede caminar igual, pero aún así está perfecta. No tiene nada malo”, comentó Laura Bozzo.

¿Qué accidente tuvo Verónica Castro?

Recordemos que Verónica Castro sufrió una caída de un elefante mientras grababa un programa de ‘Big brother’ en 2004.



“Me tronó todo. Me treparon en el elefante, pero lo asustó la gente, las luces. Se movió y salí volando. Me rompí el cuello. Me tuvieron que abrir. Me sacaron la espina dorsal y me construyeron todo con titanio. Yo le pedí a la Virgen: ‘Si no voy a quedar bien o voy a quedar paralítica y fregada, mejor ya llévame’”, recordó en una entrevista con la periodista Susana Giménez en 2015.

