Hugo Blanquet, ‘Miss Diamond’, cuenta cómo tocó fondo en los vicios y casi muere: “Me drog... con indigentes”

Hugo Blanquet, ‘Miss Diamond’, es una de las dragas más reconocidas de México. A pesar del éxito, su vida no ha sido fácil, ya que cayó en el alcohol y las drogas, hasta que tocó fondo. No fue lo mismo para el gran amor de su vida, su novio Richy, quien murió de una sobredosis. Siente que él intervino para poder salir de los excesos.

Mira: Muere estrella de ‘RuPaul’s drag race’ tras sufrir amputación de la pierna por una severa infección

¿Qué dijo Hugo Blanquet, ‘Miss Diamond’, sobre sus adicciones?

“Un día me descubrí literalmente con indigentes, lo más bajo que te puedas imaginar, utilizando drogas que ni siquiera menciono y dije: ‘Si yo sigo en la fiesta me voy a morir’. (Lo dejé) por alguna luz, siempre he dicho que fue Richy. Me dijo: ‘Ya’. Uno siempre recuerda al ser querido y para mí nadie ha superado ese amor”.

El standupero tuvo que caer muy bajo para darse cuenta del mal que se estaba haciendo:

“Tuve que tocar fondo y perderlo todo, para saber que puedo recuperarlo con trabajo y así ha sido hasta la fecha. Tengo 14 años limpio”. Hugo Blanquet

Lee: FOTOS: Julián Gil se transforma en drag queen y deja impresionados a todos con su cambio físico

¿Quién fue Richy, el gran amor de Hugo Blanquet, y cómo influyó en su muerte?

Así recordó al amor de su vida: “Mi pareja era policía en Nueva York. Fuimos felices 3 años. Me gradué en el Centro Cultural Virginia Fábregas y después me fui a Nueva York y ahí lo conocí, en la marcha gay. Desafortunadamente nos fuimos por el camino del mal y murió de una sobredosis”.

Fueron 13 años muy intensos: “Cada fin de semana trabajaba en las noches, bailaba con Laura León, en los antros. Es bien fácil agarrar la fiesta. Tengo un pódcast que se llama Animus, que es de ayuda. Hablamos de las cosas que hemos vivido y me preguntan: ‘¿Qué hago para dejar de tomar?’. Es tener las bolas bien puestas”.

Aseguró que consumía de todo. “Cuando consumes alcohol, eso te lleva a probar las drogas y luego, si te drogas, tienes que tomar alcohol para que se te bajen las drogas. Luego las pastillas, el cigarro y todo lo mezclas. Era una tortura para mi familia y para mí, porque yo no me daba cuenta”.

Lee: ¿Quién fue Francis por qué aparece en en doodle de Google?

¿Cómo afectaron los excesos y las fiestas en la vida Hugo Blanquet y en quién se inspiró para crear a ‘Miss Diamond’?

Durante ese tiempo, varias veces su vida corrió peligro:

Hugo Blanquet “Tuve asaltos, me dejaron dormido en mi propia casa y se robaron todo, porque es muy fácil invitar a la fiesta a gente que ni conoces. Lo económico, como quiera, va y viene, bendito sea Dios, pero lo principal fue el tiempo que perdí”.

Siente que pudo haber aprovechado mejor su juventud y crecer más su carrera: “Llevo de ‘Miss Diamond’ 15 años. Imagínate si hubiera empezado hace 30”. Y nos contó en quién se inspiró para su personaje: “En Jessica Rabbit, Bette Midler y mi mamá. Las 3 son pelirrojas. Soy irreverente, franca y si tú respetas mi estilo de vida yo no me meto en el tuyo”.

¿Cómo enfrentó Hugo Blanquet la discriminación?

Ha contado siempre con el apoyo incondicional de su mamá: “Es mi fan número 1. Siempre está en primera fila y es el tesoro más grande que tengo en esta vida. Espero tenerla muchos años. Cuando tenga que entregarle cuentas a Dios, quiero decirle: ‘Fui un gran nieto, pero mejor hijo. Ahí te entregó a mi jefa. Por favor, regrésamela en otra vida’”.

También ha vivido discriminación: “Nunca he sido dejado, pero sí me llegaron a meter al Torito por faltas a la moral, por ir agarrado de la mano con mi pareja en la Zona Rosa (CDMX). Me tocaron las redadas en el metro Balderas porque te veías amanerado, pero era menor de edad y los policías me llevaron a mi casa”.

Mira: Mauricio Barcelata se besa con una drag queen y dice sí al intercambio de parejas

¿Hugo Blanquet, Miss Diamond, está soltero?

Le gustaría volverse a enamorar: “Sí quiero arrumaco. Ojo: Estoy soltera, pero no quiere decir que no me ponga juguetona. Son cosas muy diferentes (ríe). Si llega el valiente que se aviente este paquete de 2 metros 10 y 97 kilos, aquí estoy. Me dedico a trabajar, a mi familia, a mis perritos y a tener mi casa linda”.

Además, nos reveló las propuestas indecorosas que le llegan: “Me ha pasado de todo tipo de faltas de respeto. La otra vez, en un show un hombre de la nada me metió la mano y te quedas en shock. Me llegan mensajes de: ‘Vamos a salir’ o cosas más fuertes. Me envían sus packs y yo les digo: “No m’hijo, si me vas a enviar algo, que valga la pena (ríe)”.

Finalmente, envió un mensaje a la gente: “Si tú estás leyendo esto solo recuerda una cosa: Eres perfecto así como eres y quien diga lo contrario que ch1ngu3 su madre”. Actualmente produce, dirige y actúa en Pachecas a Belén, que se presenta todos los domingos en el Marketeatro de la CDMX.

¿Quién es Hugo Blanquet?

Lleva 28 años de trayectoria, es conocido por su trabajo en el stand-up y el cabaret. Destaca por su personaje drag ‘Miss Diamond’. Es creador de La dragademia en Comedy Central y ha participado en producciones como Drunk history: El lado borroso de la historia (2016), Laugh factory en Español (2018) y en el pódcast La cotorrisa. Es la primera drag standupera en presentar su espectáculo en el Lunario del Auditorio Nacional.