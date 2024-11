“Incorregibles de Santa Martha": Sofía Zavala brilla como protagonista y cantante en esta serie

Además de ser una de las protagonistas, la también cantante tiene el tema principal de la serie, la cual está teniendo éxito en redes sociales.

Un debut prometedor en “Incorregibles de Santa Martha”

Hace una semana se estrenó la serie juvenil “Incorregibles de Santa Martha”, protagonizada por Omar Isfel, hijo de la querida y reconocida actriz Violeta Isfel, y por Sofía Zavala, quien está más que emocionada por esta oportunidad. La serie trata sobre alumnos que se encuentran en una escuela para niños problemáticos y las aventuras que vivirán día a día dentro del instituto.

Violeta Isfel y su hijo Omar Isfel / Instagram: @omar.isfel

Platicamos en exclusiva con Sofía, quien feliz nos cuenta cómo llegó este proyecto y su primer protagónico a su vida: “Aún no terminaba mis clases en el CEA cuando llegó este casting a mi vida. La verdad es que desde que leí el guion me enamoré del personaje de Terra y le eché muchas ganas. Fueron varias pruebas y al final, a las que quedamos nos dijeron que nos mandarían un mensaje el fin de semana. La vida es sabia y aunque el mensaje no llegaba, sabía que me quedaría con el personaje”.

Mira: La protagonista de ‘Como agua para chocolate’ y el oscuro drama que vivió por el crimen de su hija

La emoción de recibir la noticia

Sofía recuerda que el mensaje llegó hasta el domingo en la noche: “Cuando lo leí y decía que me tenía que presentar al otro día a otro callback, grité de emoción. Aunque no era nada seguro, entendí que estaba dentro de la recta final. Te juro que si me preguntas cómo viví todo eso, te diría que fue magia pura, porque en un abrir y cerrar de ojos, ya estaba grabando la serie como Terra, quien es la protagonista”.

Para Sofía, estar en esta serie es iniciar con el pie derecho, porque además de actuar, tiene un tema de su autoría para los momentos románticos de la pareja principal: “Que me den la oportunidad de también mostrar esta faceta de cantante y compositora, en verdad que siempre estaré agradecida por la doble oportunidad. El tema se llama como la serie y se estrenó el mismo día de la serie. La gente está conectando y vamos poco a poco”.

Puede gustarte: Nueva serie de Sony “Sangre llama sangre” en Claro Video; Lily Morett es protagonista

Los incorregibles de Santa Martha, serie con Omar Isfel y Sofía Zavala / @soofiazavala

Un sueño hecho realidad

Para la actriz, sin duda está viviendo un sueño que siempre idealizó de niña: “Yo no tenía otro plan o que si no hacía esto me dedicaría a otra cosa. Desde niña actuaba en mi casa y daba shows a mi familia y mira, la perseverancia y la constancia te llevan a lograr cosas maravillosas. Disfruté muchísimo las grabaciones de la serie, me la pasé increíble y fue como un ‘máster’ de actuación, porque aprendí en mis clases, pero ya vivirlo y hacerlo es otra cosa completamente diferente y emocionante”.

Te recomendamos: Denalí Sanara consiguió el papel de Rizos de ´Los reyes de Oriente´ gracias a ¡su primer casting en la vida!