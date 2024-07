¿Indirecta para Niurka? Juan Osorio no quería que su nueva versión de ‘Aventurera’ fuera “vulgar”

La nueva versión de ‘Aventurera’, producida por Juan Osorio, ha dado mucho de qué hablar en las últimas semanas, principalmente por el desempeño de Irina Baeva, quien encarna el papel protagónico.

Diversos fanáticos de la puesta en escena consideran que a la actriz rusa “le quedó grande el papel”, pues “no canta ni baila bien”. Incluso, la han llegado a comparar con otras ‘Aventureras’ como Maribel Guardia o la fallecida Edith González.

Una de las principales detractoras de Baeva ha sido Niurka Marcos, quien llegó a participar en la obra anteriormente y lamentó que Osorio no tuviera la “humildad” para reconocer que “cometió un error” al escogerla como protagonista.

Aunque Juan mencionó en su momento que habría “una nueva ‘Aventurera’”, al final anunció que Irina continuaría en su papel de Elena Tejero, algo que desató más la controversia en redes sociales, pues muchos tenían la esperanza de que Osorio hubiera “recapacitado” y cambiara de actriz.

Juan Osorio asegura que solo está cumpliendo el deseo de Carmen Salinas

En una reciente entrevista con Mara Patricia Castañeda, Juan Osorio aseguró que Carmen Salinas, previo a su fallecimiento, dio el “permiso” para que Irina Baeva fuera la protagonista de ‘Aventurera’.

“En su ataúd se lo dije: ‘Necesito tu permiso, voy a reponer Aventurera. No sé en qué momento, pero en homenaje a ti’. Para tomar esa decisión tienes que ir cuidando todos los elementos. Ella le dijo una vez a Irina Baeva: ‘Me gustaría que fueras tú Aventurera’, ya no le dio el tiempo, pero ella se lo dijo”. Juan Osorio

Cabe destacar que Salinas, además de su fructífera carrera como actriz, destacó por haber impulsado la puesta en escena durante su etapa como productora.

Ella solía elegir personalmente a las protagonistas, entre las que se destacan nombres como Edith González, Susana González, Itatí Cantoral y Niurka Marcos.

Juan Osorio asegura que su versión de ‘Aventurera’ no es vulgar

Durante la conversación, reveló que escogió a Irina Baeva como protagonista de la obra debido a su deseo de que su versión fuera algo “original” y que no fuera “vulgar”.

“Me pareció la persona idónea porque iba a contrastar. Yo no quería una Aventurera que tuviera que ser como la original, no tenía a Carmen para decir el speech político y todo eso, no la tenía entonces ya no iba a hacer esa. No quería yo que fuera una obra exacta y, con todo respeto, vulgar, yo quería una obra de teatro que fuera igual a la película”, indicó.

Algunos internautas tomaron esta declaración como una “indirecta” para Niurka, quien no ha dudado en criticar duramente a Irina Baeva y afirmar que “no baila”.

