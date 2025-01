Inés Sainz, 25 años rompiendo barreras en los medios deportivos: “Siempre fui arriesgada y valiente”

Inés Sainz (46 años) tiene 25 años de carrera en el periodismo deportivo y es una de las pioneras en este rubro. Tuvo que pasar por muchos obstáculos para ganar credibilidad en un mundo controlado por hombres. Ahora, ella es uno de los grandes referentes para las nuevas generaciones. “Las niñas que quieren dedicarse a esto deben entender que hay muchos caminos y que cada una debe escribir su propia historia”.

“Ya son 25 años de carrera. Tenía la disyuntiva de dedicarme a ser abogada o seguir lo que me apasionaba, que era el deporte. Me decidí por el deporte, y arriesgué todo por seguir mi sueño”.

“Me siento satisfecha en lo profesional al ver lo que he logrado para que más mujeres se lanzaran conmigo a esta aventura en los medios deportivos. Eso me hace sentir mucho orgullo al influir en el cambio y en las oportunidades que reciben las mujeres”.

Te puede interesar: ¿Inés Sainz y Tania Rincón revivieron enemistad en París 2024? ¡Esto pasó!

Inés Sainz es una de las mujeres que abrieron camino en el periodismo deportivo / Cortesía

La periodista comentó a TVNotas que es una responsabilidad enorme ser un ejemplo a seguir para muchas mujeres. “Siempre supe que había algo especial que podría hacer. Las ganas, la voluntad y conquistar lo que me propusiera. Tuve la mentalidad de que hay que trabajar por tus metas y reinventarse para sorprender a la audiencia”.

“Nada me ha detenido por miedo a hacer las cosas. Nunca me ha gustado quedarme con la espinita de que no lo intenté. El miedo no forma parte de mi ser ni de mi esencia. Soy valiente, arriesgada, aventurera. Así me gusta ser”.

Inés Sainz y el poder femenino

Inés nunca se detuvo ante la misoginia: “Nunca me cuestioné por lo que iban a decir o por la forma en que me iban a tratar. Sabía que llegaba con una propuesta diferente, crear un nuevo espacio y mi propia historia en la televisión mexicana”.

Mira: Inés Sainz responde al video en el que comentaristas despotrican contra ella: “no me intoxico” ¡En exclusiva!

Inés Sainz tiene 25 años de carrera / Cortesía

“Soy de puertas abiertas para dar consejos. Tengo becarias que trabajan conmigo. Las mujeres estamos para tendernos la mano y apoyarnos”.

Al preguntarle si en algún momento se ve retirada del periodismo, comentó: “Esto es mi pasión. Me veo haciéndolo por mucho tiempo. Tengo muchos proyectos por hacer. No pienso en eso”.

Respecto a la familia que ha formado con el empresario Héctor Pérez, señaló: “Estoy agradecida por la familia que tengo. Son mi orgullo. María Inés está en la universidad estudiando cosas empresariales y es influencer. Héctor y Eduardo estudian y juegan golf en Estados Unidos, y Maya es la sal y la pimienta de mi casa. Le encanta el baile y el deporte. Tiene el gusto artístico. Vamos a apoyarla en lo que ella decida”, concluyó.

Para más notas de tus celebridades favoritas, busca la versión impresa o digital de tu revista TVNotas. ¡Nol te lo pierdas!, también puedes encontrarnos en tu plataforma de pódcast favorita.

Puedes ver: David Faitelson pide disculpas públicas a Inés Sainz tras video filtrado: “Es un ejemplo de profesionalismo”