Integrante de ‘La casa de los famosos’ cuenta que su infancia fue diferente; siempre supo que era adoptada

Ariadna Gutiérrez, una de las recientes eliminadas de ‘La casa de los famosos’ se sinceró sobre un duro momento de su pasado.

La reina de belleza es conocida por haber sido primer finalista de Miss Universo 2015, luego de haber sido anunciada como ganadora para que después se rectificara el error. Contó su historia de vida recientemente al salir del reality de Telemundo.

Sobre el tema de la humillación que sintió al haber perdido de esa manera la corona en el certamen de belleza, Ariadna se ha sincerado varias veces, mencionando que tuvo una fuerte depr3sión. “Pensé varias veces en el su*c1di0, pero yo siento que los que lo hacen son demasiado valientes… porque yo que he estado en ese momento de desesperación y piensas que la vida no tiene sentido. También pienso en mi mamá. Te da una cobardía que yo digo: ‘Eso duele mucho’. Esas conversaciones en tu cerebro si no lo cortas de raíz, es muy fuerte”.

Puedes ver: Adela Micha encara a Sofía Rivera Torres por comentario hacia Lucero Mijares y la reta a ponerse contra ella

Ariadna Gutiérrez cuenta su historia / Captura pantalla: La casa de los famosos

Ariadna Gutiérrez es adoptada; esta es su historia

Pero lo que casi no comparte es cómo fue su dura infancia. Ariadna comentó recientemente cómo fue enterarse que era adoptada.

“Yo vengo de una infancia muy particular porque vengo de una familia adoptiva, pero que en realidad era familia mía. Eran primos. Eran tíos. O sea, mis padres adoptivos vienen siendo mis tíos abuelos, pero al separarme de mi familia biológica ya crezco con esta historia bastante diferente al resto de mis compañeros (de LCDLF)”, contó.

Checa: ¿Camila Cabello sale del clóset? Desata rumores con fuertes declaraciones

Según dijo, tuvo que ser adoptada por sus tíos porque su mamá biológica no podía cuidarla ni a ella ni a su hermana por la v1ol3ncia que sufrió a manos de su padre.

No obstante, su familia nunca le ocultó su historia: “Siempre se supo la historia. Desde bebé sabía que ellos eran mis tíos abuelos, que mi mamá biológica no pudo cuidarme, pero como ella siempre estuvo ahí conmigo, la historia siempre fue de frente para todo el mundo”, indicó.

Ari ahora es un ejemplo de resiliencia y fortaleza al haber superado tantos retos en su vida y a los 31 años de edad.

Puedes ver: Videgaray dice que gracias a él Lucero Mijares fue viral: “Seguiremos haciendo chistes”, advierte