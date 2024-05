Itatí Cantoral revela: ¡Cristian Castro pidió su mano!

En medio del escándalo entre Cristian Castro y Mariela Sánchez luego de que terminaran su relación debido a los audios que se filtraron en los que la argentina habló pestes del cantante, así como de su mamá, Verónica Castro, y de Yuri, Itatí Cantoral destapó que ‘el Gallito feliz’ pidió su mano para casarse en el pasado.

La exparticipante de MasterChef Celebrity sorprendió a usuarios en redes sociales luego de que contó su historia en torno al romance que sostuvo con el cantante en el pasado.

¿Qué pasó entre Itatí Cantoral y Cristian Castro?

Mediante una entrevista con Pati Chapoy en su canal de YouTube, Itatí narró cómo fue que el hijo de Verónica Castro pidió su mano previo a que ella se uniera en matrimonio con Eduardo Santamarina.

Cabe recordar que Itatí Cantoral y Eduardo Santamrina protagonizaron uno de los matrimonios más conocidos en la industria del espectáculo, del cual nacieron los gemelos Roberto y José Eduardo Zucchi. Más tarde se divorciaron y él inició una relación con Mayrín Villanueva.

Itatí Cantoral / Instagram: @itatic_oficial

Sin embargo, quien quería casarse con ella fue el intérprete de ‘Azul’.

“En su apogeo, después de sacar su disco de ‘No podrás’, estaba yo justamente estrenando ‘Aventurera’ y había terminado mi relación con Eduardo Santamarina, que llevábamos dos años de novios. Tenía como un mes de haber terminado con él. Eduardo Santamarina estaba trabajando con el Güero Castro, todo en familia”. Itatí Cantoral

Así inició el romance entre Itatí y Cristian Castro

La famosa recordó cómo fue que Castro mostró interés en ella y la invitó a formar parte de uno de sus videos musicales.

“Mi mamá me dice: ‘¡¿Adivina quién te habló?!… Cristian Castro’. Y yo: ‘¡Ay, mamá!, me estás cotorreando’. (Me dijo) ‘Te habló porque quiere que salgas en un video, y me pidió por favor que te va a hablar su casa disquera porque quiere que tú seas la modelo del video’”, agregó Itatí.

Después, la famosa mencionó que, después de trabajar juntos, comenzaron un breve romance. ¡Hasta le fue a ver a ‘Aventurera’!

Cristian Castro / Instagram

“Me habla Cristian y me dice: ‘Oye, te voy a mandar la canción. Nos vemos en Miami’. Llegué con mi mamá, el corazón me latía así de: ‘¡No lo puedo creer! Voy a conocer a Cristian Castro’. Superamable, supercaballeroso. Nos invitaron a cenar, bueno, Verónica padrísima. Hicimos el video”, mencionó.

Continuó: “Empezamos a tener un leve romance, porque la verdad que no pasaron muchas cosas y fue todo muy rápido. De hecho, me fue a ver a ‘Aventurera’, fueron todos los medios y se va a una gira porque iba a ser septiembre y él cantaba en Las Vegas”.

Sin embargo, todo cambió de rumbo en esta historia cuando Eduardo Santamarina regresó a su vida y le propuso matrimonio de manera sorpresiva.

“En eso llega Eduardo Santamarina, para esto yo estoy en Televisa, haciendo una telenovela… De pronto escucho por el apuntador la voz de Eduardo Santamarina que me decía: ‘Itatí, ¿te quieres casar conmigo?’… Eduardo se lo había comentado al director y la dirección, que me iba a pedir matrimonio”.

Itatí Cantoral

Luego de esto, Itatí narró que Eduardo iría a pedir su mano, pero quien ya se había adelantado fue Cristian Castro, quien le expresó al papá de la actriz sus deseos en unir su vida con ella.

Itatí / Instagram: @itatic_oficial

Cristian Castro pidió la mano de Itatí Cantoral

Itatí Cantoral “Cuando yo llego y le digo: ‘Papá, es que te vienen a pedir mi mano’. Mi papá dijo:‘¿Quién?, ¿Cristian?’”.

Fue entonces cuando Itatí decidió poner las cosas claras y darle a conocer a Castro que ella ya se había casado con Santamarina.

“Me habló Cristian el lunes, para decirme: ‘Te quiero invitar’, y yo (dije): ‘Nada más te quiero decir algo. Ya me casé con Eduardo Santamarina’”, mencionó.

Cristian Castro / Instagram

Concluyó: “(Me responde Cristian):’¿Cómo?’. Y yo (le dije): ‘Sí, me casé con Eduardo Santamarina y estoy muy enamorada de él. Ya viene mi boda por la iglesia’. Se quedó así: ‘¿Cómo?, ¿pero cuándo?’, (Solo dije): ‘El fin de semana’”.

Lo anterior fue el punto final de la breve relación sentimental entre Itatí y Castro. El cantante no se ha pronunciado respecto a las declaraciones de la famosa.

