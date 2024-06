¡Itatí Cantoral revela que vivió un tórrido romance con Cristian Castro!

Hace unas semanas, Itatí Cantoral exparticipante de MasterChef Celebrity sorprendió a usuarios en redes sociales al contar su historia sobre el romance que sostuvo con Cristian Castro en el pasado. Y ahora en una reciente entrevista para los reporteros del programa Sale el Sol, se le preguntó sobre el tórrido romance y la cantante lo confirmó una vez más.

“Volvió a salir el tema hace muchísimos años y, como no, Verónica Castro es la suegra de México, ¿quién no va a querer a Cristian? Su voz es inigualable, una voz inolvidable, uno de los mejores cantantes de habla hispana.” Itatí Cantoral

Esta vez, se limitó a decir que el romance fue hace muchos años y que hoy en día, cualquiera quisiera estar con él:

Itatí Cantoral “Eso fue hace muchísimos años, ya lo conté, fue una cosa que pasó hace tanto tiempo, pero mi Cristian, ¿cómo no?, el novio de todas las mujeres.”

Sin embargo, fueron los mismos conductores Addis Tuñón y Ana María Alvarado quienes le recordaron a Gustavo Adolfo Infante cómo habían sucedido las cosas. Para sorpresa de muchos, Cristian iba a pedirle matrimonio, pero Eduardo Santamarina, con quien sí formó una familia y tuvo hijos, se le adelantó. Aquí te contamos lo que dijo Itatí de viva voz.

¿Qué pasó entre Itatí Cantoral y Cristian Castro?

Mediante una entrevista con Pati Chapoy en su canal de YouTube, la famosa recordó cómo fue que Castro mostró interés en ella y la invitó a formar parte de uno de sus videos musicales.

“Mi mamá me dice: ‘¡¿Adivina quién te habló?!… Cristian Castro’. Y yo: ‘¡Ay, mamá!, me estás cotorreando’. (Me dijo) ‘Te habló porque quiere que salgas en un video, y me pidió por favor que te va a hablar su casa disquera porque quiere que tú seas la modelo del video’”, agregó Itatí.

Este es el video donde aparecen juntos:

Después, la famosa mencionó que, después de trabajar juntos, comenzaron un breve romance. ¡Hasta le fue a ver a ‘Aventurera’!

Itatí Cantoral “Me habla Cristian y me dice: ‘Oye, te voy a mandar la canción. Nos vemos en Miami’. Llegué con mi mamá, el corazón me latía así de: ‘¡No lo puedo creer! Voy a conocer a Cristian Castro’. Superamable, supercaballeroso. Nos invitaron a cenar, bueno, Verónica padrísima. Hicimos el video”

Continuó: “Empezamos a tener un leve romance, porque la verdad que no pasaron muchas cosas y fue todo muy rápido. De hecho, me fue a ver a ‘Aventurera’, fueron todos los medios y se va a una gira porque iba a ser septiembre y él cantaba en Las Vegas”.

Sin embargo, todo cambió de rumbo en esta historia cuando Eduardo Santamarina regresó a su vida y le propuso matrimonio de manera sorpresiva.

Cristian Castro / Instagram

Itatí Cantoral “En eso llega Eduardo Santamarina. Para esto yo estoy en Televisa, haciendo una telenovela… De pronto escucho por el apuntador la voz de Eduardo Santamarina que me decía: ‘Itatí, ¿te quieres casar conmigo?’… Eduardo se lo había comentado al director y la dirección, que me iba a pedir matrimonio”.

Itati Cantoral no le dio ninguna esperanza a Cristian

Luego de esto, Itatí narró que Eduardo iría a pedir su mano, pero quien ya se había adelantado fue Cristian Castro, quien le expresó al papá de la actriz sus deseos en unir su vida con ella.

“Cuando yo llego y le digo: ‘Papá, es que te vienen a pedir mi mano’. Mi papá dijo:‘¿Quién?, ¿Cristian?’” Itatí Cantoral

Fue entonces cuando Itatí decidió poner las cosas claras y darle a conocer a Castro que ella ya se había casado con Santamarina.

“Me habló Cristian el lunes, para decirme: ‘Te quiero invitar’, y yo (dije): ‘Nada más te quiero decir algo. Ya me casé con Eduardo Santamarina’”, mencionó.

Luego de la noticia Cristian se alejó

“(Me responde Cristian): ’¿Cómo?’. Y yo (le dije): ‘Sí, me casé con Eduardo Santamarina y estoy muy enamorada de él. Ya viene mi boda por la iglesia’. Se quedó así: ‘¿Cómo?, ¿pero cuándo?’, (Solo dije): ‘El fin de semana’”. Itatí Cantoral

Lo anterior fue el punto final de la breve relación sentimental entre Itatí y Castro. El cantante no se ha pronunciado respecto a las declaraciones de la famosa.

