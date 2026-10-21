Jimena ‘la Choco’ revive experiencia con el cáncer de mama y lanza emotiva reflexión: “Te cambian para siempre”

A inicios del 2026, Jimena ‘la Choco’ regresó a México después de vivir en España y vencer el cáncer de mama, una lucha que marcó un antes y un después en su vida.

Meses después, la conductora volvió a recordar parte de esa difícil etapa a través de un mensaje en sus redes sociales, con el que buscó generar conciencia y empatía hacia las mujeres que enfrentan esta enfermedad.

¿Qué fue lo que dijo Jimena y cómo vivió ella esa lucha?

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Jimena Pérez / IG: @jimenachoco

¿Por qué Jimena ‘la Choco’ habló nuevamente de su experiencia con el cáncer de mama?

La conductora compartió un emotivo y reflexivo mensaje en sus redes sociales sobre el cáncer de mama, en el marco de octubre, mes dedicado a la concientización sobre esta enfermedad. En particular, el 19 de octubre se conmemora el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama, también conocido como el ‘día rosa’.

En su publicación, Jimena compartió algunas estadísticas sobre la enfermedad, pero también habló desde su propia experiencia. Para ella, el cáncer de mama representa mucho más que una campaña de concientización: es una vivencia que deja recuerdos, emociones y secuelas que pueden acompañarla durante el resto de su vida.

“Porque para mí ya no es solo un color ni una campaña de un mes. Tiene recuerdos, miedo, cicatrices, días difíciles, personas que estuvieron ahí… y también mucha vida. Después de atravesar un cáncer de mama, una aprende que hay experiencias que te cambian para siempre.” Jimena Pérez

A través de ese mensaje, la conductora de ‘Ventaneando’ invitó a sus seguidores a reflexionar sobre la importancia de cuidar su salud, hacerse revisiones periódicas y darle atención a cualquier señal de alarma.

“Quiero recordar algo mucho más simple: revisarnos, conocernos, no dejar pasar señales y hacernos los estudios que nos corresponden. Hoy se habla más fuerte. Pero esto se revisa, se cuida y se acompaña todo el año” Jimena Pérez

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¿Cómo fue la lucha de Jimena ‘la Choco’ contra el cáncer de mama?

La lucha de Jimena Pérez contra el cáncer de mama comenzó a principios de 2023, cuando detectó un pequeño bulto en su cuerpo mientras se bañaba. Tras notarlo, se sometió a diversos estudios médicos que confirmaron el diagnóstico de cáncer de mama.

Después de conocer la noticia, la conductora se sometió a una mastectomía con reconstrucción para retirar el tumor y posteriormente comenzó un tratamiento que incluyó ciclos de quimioterapia y radioterapia.

Jimena decidió llevar gran parte de este proceso en privado y acompañada de su familia; hasta noviembre de ese mismo año, cuando compartió públicamente la noticia de que había concluido su última sesión de quimioterapia y que estaba libre de cáncer.

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Jimena Pérez ‘la Choco’ padeció cáncer de mama / Redes sociales y Francisco Mancera

¿Cómo se encuentra actualmente Jimena ‘la Choco’, conductora de ‘Ventaneando’?

Actualmente, ‘la Choco’ ha retomado su vida personal y profesional después de tres años de superar el cáncer de mama.

La conductora ha compartido que continúa realizándose estudios de seguimiento y que, hasta su última declaración pública sobre el tema, se encontraba libre de la enfermedad.

En marzo de 2026, Jimena Pérez regresó oficialmente a México y retomó su participación como conductora de ‘Ventaneando’, después de vivir casi siete años en España junto a su esposo, Rafa Sarmiento, y sus hijos.

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