Jimena Pérez ‘la Choco’ revela que Daniel Bisogno no quería que se embarazara y ¡suelta el impactante motivo!

Convertirse en madre no solo es una decisión personal, también representa un desafío importante para muchas mujeres en su vida profesional. Sobre este tema habló recientemente Jimena Pérez, “la Choco”, en “Ventaneando”.

Aunque hoy es mamá de dos hijos, la conductora confesó que en su momento enfrentó muchas dudas antes de dar ese paso, e incluso reveló que Daniel Bisogno no estaba de acuerdo con su decisión de ser mamá, en aquel entonces, y le dio un importante consejo, ¡que ella no quiso seguir!

Jimena Pérez ‘la Choco’ / Francisco Mancera y redes sociales

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Jimena Pérez ‘la Choco’ regresa a México y a “Ventaneando”

Hace poco, Jimena Pérez, “la Choco”, anunció su regreso a “Ventaneando”, pero esta vez no de manera temporal, como ocurrió durante los últimos siete años que vivió en Madrid, sino de forma definitiva. La conductora tomó la decisión de volver a México para establecerse nuevamente junto a su familia.

En entrevista para el programa de Maxine Woodside en Radio Fórmula, la conductora compartió que este cambio estuvo marcado por un trabajo interno que comenzó tras enfrentar uno de los momentos más difíciles de su vida.

“Desde hace tres años que me detectaron el cáncer de mama me puse a trabajar muchas cosas en cuanto a terapia y yo creo que di con el clavo. Para mí en lo personal era un tema de migración, era un tema de un dolor mal manejado, del que la gente me visitaba, mi familia me visitaba y no sabía cómo manejar esas alegrías y luego esas despedidas que la gente que vive lejos sabe, lo duras que son…”, confesó.

Jimena Pérez contó cómo enfrenta esta nueva etapa tras superar el cáncer de mama. / Foto: IG/jimenachoco

La conductora también dejó claro que esta decisión no la tomó sola, sino que fue un tema que analizó a fondo junto a su pareja.

“Al final pedí muchas señales, lo platiqué con Rafa. Rafa finalmente sigue trabajando para TNT, sigue haciendo todos los eventos de cine, música y premiaciones. Tomamos esta decisión en conjunto, los pros y los contras. Todo son ciclos y ese ciclo por lo pronto se cierra… Al final estamos muy contentos los cuatro de regresar y vienen muchas cosas para todos…”, apuntó.

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Jimena Pérez ‘la Choco’ en Ventaneando / Francisco Mancera y redes sociales

¿Qué le dijo Daniel Bisogno a Jimena Pérez ‘la Choco’ ante la posibilidad de embarazarse?

Según lo revelado por Jimena Pérez, ‘la Choco’, Daniel Bisogno no estuvo de acuerdo con la posibilidad de que ella se embarazara y le soltó una fuerte advertencia sobre su posible futuro en su carrera. Sin ninguna mala intención, Jimene Pérez “la Choco” recordó que Daniel temía que terminara su carrera y aconseja mejor enfocarse en lo profesional.

‘La Choco’ no quiso aceptar este consejo y decidió seguir adelante. Sin embargo aseguró que era una forma de pensar y hasta la fecha mucha gente aún cree que una mujer que se embaraza puede arruinar su carrera profesional.

“Cuando yo me embaracé, o me iba a embarazar de mi hijo, a mí el que me decía ‘no te embaraces porque se te va a acabar la carrera’ era Daniel Bisogno, a mí todo el tiempo me decía: ‘Choco, no te embaraces porque se te va a acabar la carrera’. Y al contrario, me embaracé, seguí trabajando, terminamos de trabajar en diciembre y, al contrario, me alivié el 7 de enero y a los 40 días volví, ya estaba trabajando… y hasta Daniel estaba sorprendido”, dijo “la Choco”.

¿Quién es Jimena Pérez, ‘la Choco’?

Jimena Pérez mejor conocida en el mundo del entretenimiento como “la Choco”, se ha consolidado como una de las figuras más queridas y respetadas de la televisión mexicana. Nació el 5 de septiembre de 1980 en la Ciudad de México, En 2004 inició su carrera en TV Azteca. En aquel entonces, Jimena demostró una versatilidad única.

Participó en proyectos como “Desde cero”, “Ellas arriba” y “Famosos en jaque”, pero fue su integración al equipo de “Ventaneando “lo que le otorgó el reconocimiento masivo del público. Además de su faceta en los espectáculos, destacó como la conductora principal de grandes formatos internacionales como “La Voz” y “La voz senior”.

A pesar de su éxito profesional, “la Choco” siempre ha puesto a su familia como prioridad. Está casada desde 2006 con el también periodista Rafael Sarmiento. En 2019 la pareja tomó la valiente decisión de mudarse a España, el motivo fue buscar terapias especializadas para su hijo menor, Iñaki, quien es una persona que autista.

En el ámbito personal, Jimena también ha dado una lección de fortaleza. En 2023, compartió con sus seguidores que fue diagnosticada con cáncer de mama. Tras un proceso de tratamiento exitoso, la conductora anunció recientemente que se encuentra en remisión, convirtiéndose en un símbolo de esperanza y prevención para muchas mujeres.

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