Jorge Losa ¡ganó 240 mil pesos en la lotería! Recuerda épico momento

Tras la polémica entre Ferka y Serrath, Jorge Losa ahora participa en el nuevo reality show La isla: desafío Grecia y Turquía 2024.

En una entrevista reciente para el canal de YouTube con José Luis Palomo, Jorge compartió una sorprendente anécdota sobre su juventud. Losa reveló que tuvo la suerte de ganar la lotería cuando era adolescente, llevándose un premio de 240 mil pesos.

El actor y cantante recordó cómo, a los 14 años, ganó la lotería de la quiniela española, un sistema de apuestas muy popular en España que se centra en los partidos de fútbol.

“Me gané la lotería fue la de los partidos de fútbol. Ya sabes que la liga española es una de las más fuertes, reparten mucho dinero. Pronostiqué y acerté todos los partidos, amigo. Yo empezaba a hacer la quiniela. No había jugado nunca. Era un chavito, tenía 14 años. Mis amigos echaban la quiniela y me fui con ellos”. Jorge Losa

“Por eso, ahora cuando viene alguien conmigo a España, se la doy a alguien más para que la llene. Yo se la doy a alguien que no tenga ni idea, porque creo en la suerte del principiante, porque a mí me pasó”, contó Losa con entusiasmo en el canal Irreverente con José Luis Palomo.

¿Qué hizo Jorge Losa con el premio?

Con el premio de 240 mil pesos en su poder, Jorge Losa se sintió como el rey del mundo. “Fueron como 250 mil pesos. Con 14 años me compré una moto de pista, mi computadora nueva, invertí. Para un niño, me sentía como el rey del mundo. Me fue superbien”, recordó Losa con una sonrisa.

Además, Losa ofreció un consejo basado en su propia experiencia: “Denle el boleto a su hermano o a quien sea, luego es cuando más suerte tienen”.

¿Qué es la Quiniela Española?

La quiniela española es un sistema de apuestas que se ha convertido en una tradición en España desde su creación en 1946. Se centra principalmente en los partidos de fútbol, permitiendo a los apostantes predecir los resultados de los partidos de la liga española y otras competencias.

