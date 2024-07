Jorge Losa y Christian Estrada protagonizan fuerte pleito en ‘La isla’ ¿Por el amor de Ferka? VIDEO

Hace unas semanas, el reality ‘La isla 2024’ de TV Azteca dio un giro rotundo cuando añadió a la aventura en Grecia y Turquía a Christian Estrada como participante. Esto dio mucho de qué hablar en redes sociales debido a que Jorge Losa, quien también es ex de Ferka, está en la competencia.

En su encuentro en el reality, Jorge, quien es parte del equipo naranja ‘los Intensos’ no pudo ocultar su sorpresa y disgusto al ver llegar a Christian Estrada como refuerzo del equipo verde ‘los Rebeldes’ y ¡Christian lo llamó chapulín!

Aunque Losa dejó claro que se mantendría alejado de Estrada en la competencia, parece ser que la tensión entre ellos aumentó e incluso estuvieron a punto de llegar a los g0lpes tras una fuerte discusión.

Los exnovios de Ferka se vieron cara a cara / Twitter

¿Qué pasó entre Jorge Losa y Christian Estrada en ‘La isla’?

La competencia en ‘La isla’ sigue al rojo vivo y en los adelantos del programa ve cómo Estrada no pudo más y enfrentó al actor español. Esto habría derivado a una fuerte discusión.

En las imágenes aparecen Jorge y Christian que se vieron cara a cara y se dijeron de todo, ¿por el amor de Ferka?

Jorge Losa y Christian Estrada / Instagram: @islareality / @estradac11 / @ferk_q / @jorgelosaactor

Recordemos que Losa y Estrada sostenían una buena relación mientras compartían foro en el reality ‘Guerreros’, incluso, mucho antes de que el también conocido como ‘Albacete’ se enamorara de Ferka, tras su participación en ‘Las estrellas bailan en Hoy’.

La relación entre Fernanda y Jorge fue considerada por Christian como una traición. Por esta razón, lo señaló de “chapulín”.

Ahora, ambos mostraron que Ferka sigue siendo un tema de controversia entre ellos, tanto que se enfrentaron en uno de los capítulos de ‘La isla’.

En el adelanto se escucha como Christian se pone al tú por tú a Jorge y él le contesta: "(Mi error) fue haberme enamorado de una gran mujer”, es decir, Ferka. A lo que Estrada le contestó: “Eres un cobarde”.

Por su parte, María Fernanda Quiroz no se ha pronunciado en redes sobre el fuerte pleito que protagonizaron sus ex.

¿Cuándo se podrá ver el encontronazo completo entre Jorge Losa y Christian Estrada en ‘La isla’?

Al momento, se ha visto el adelanto del encontronazo. Sin embargo, el capítulo donde todo sucede será transmitido este 5 de julio a partir de las 8:30.

Así fue el momento: