Jorge Ortín abre su página de contenido exclusivo a los 63 años: “Lo disfruto; es otra faceta mía”

A sus 63 años, Jorge Ortín ha causado revuelo con las fotos eróticas y sensuales que comparte en su famosa página azul, donde es muy solicitado tanto por ellas y por ellos, y ha llamado la atención por su autenticidad. El actor expresó que disfruta realizar este contenido y está feliz con los resultados que ha obtenido. Incluso, su esposa, Mirna, asegura que podría ser el primer actor mexicano maduro y de complexión robusta en lanzarse a este tipo de plataformas.

Sin pena, Jorge nos confesó cómo ha sido para él explorar el mundo del entretenimiento de ese tipo: “Hablé con varias personas y me explicaron cómo le hacían. Un amigo me dijo: ‘Si son fotos sencillas, tendrás que enseñar...’, y dije: ‘Vamos a hacerlo’. De repente, hay unos que quieren más, pero no. Yo actúo mi personaje, lo disfruto, es otra faceta mía, indicó.

Jorge Ortín / Archivo TVNotas, cortesía del artista y redes sociales

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¿Qué dijo el actor Jorge Ortín sobre su página de contenido exclusivo?

En 2024 abrió su página. Jorge Ortín narra que al principio fue una ocurrencia: “Hace 2 años lo hicimos como una broma. Salía de la alberca y lucía muy... Entonces dijimos: ‘Vamos a subirlas (las fotos) y a sacar nuestra página (de contenido exclusivo)’ (ríe). Me tomé otras 2 (fotos), me acomodé en la hamaca, con una toalla, y comenzó una revolución, ya preguntaban... Mucha gente me animaba a hacerlo y la abrí”, indicó.

Asegura que mostrarse así no le cuesta trabajo: “Como actores, estamos acostumbrados e hicimos muchas escenas... en la época del cine de oro económica, mejor llamado ‘de ficheras’. Todos realizamos escenas... con las muchachas... Se nos veían los glút...305”, manifestó.

Eso sí, aclara que no haría un (full): “Uno es figura pública. No creo que me beneficie ese tipo de contenido. Las televisoras lo pueden tomar a mal. Mejor vamos tranquilos y haciendo cosas bonitas, agradables”, indicó.

El actor se siente muy halagado, porque todos sus suscriptores le han hecho todo tipo de comentarios, incluso (picantes): “No saben qué tanto me han dicho. Me han pedido fotos muy...”.

Jorge Ortín / Archivo TVNotas, cortesía del artista y redes sociales

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¿Cuánto gana el actor Jorge Ortín por su contenido exclusivo?

El material que comparte, comenta el actor, es muy cuidado: “...trato de que sean originales, trabajadas.. Las p0....mp.. 45, que es lo que enseño”, afirmó.

Por ser una plataforma internacional, se paga en dólares. Ortín nos explicó cómo funciona: “La suscripción es mensual o lo que tú quieras: 3 meses, 6 o 1 año. O se hace contenido exclusivo, porque de repente alguien quiere algo especial, entonces se le hace y se le manda”, resaltó.

Compartió qué le han solicitado sus seguidores: “Tengo de todo. Los hombres son quienes más me escriben... Las mujeres entendieron las fotos, pero sí hay una que otra que me pregunta si podría... un poco más, y le respondo que eso ya no...”.

Para Jorge, es entretenido tomarse estas fotos. “No nos imaginábamos que fuera a tener tanto auge, pero de repente fue muy absorbente. Estuvimos meses dedicados a esto. Llegó un momento en que nos volvíamos locos. Ahora optamos por hacer unas fotos cada cierto tiempo. Al hacer este contenido me divierto, me agrada, pero todo es como una actuación más”.

A la entrevista se integró su esposa, Mirna, quien está orgullosa de él. “Hoy por hoy, puedo decir que estoy con su mánager de la plataforma, viendo las estadísticas, y Jorge es el primer actor mexicano gordito y maduro que abrió su página, y no tiene competencia”.

Por otro lado, el actor platicó que le diagnosticaron enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC):

”Me hicieron estudios de todo, porque me sentía mareado y pesado de la cintura para abajo. Me revisaron y todo bien. Me mandaron al hospital a realizarme un electro, me sacaron sangre. Les dije que uno de mis pulmones ya estaba tocadito y me comentaron que tenía el síndrome de no sé qué, hasta que me confirmaron que era EPOC. Creo que lo tenía desde antes, pero nunca me sentí mal” Jorge Ortín

Finalmente, confesó que necesita ciertos cuidados: ”Tengo que dejar de fumar, eso sí. Estoy batallando para dejarlo. Lo tengo en nivel bajo, pero sí tengo que bajar de peso, comer más sano. No soy diabético, no tengo cáncer, no tengo nada”.

Jorge Ortín / Archivo TVNotas, cortesía del artista y redes sociales

¿Quién es Jorge Ortín?

Jorge es hijo del reconocido actor y comediante Polo Ortín

Ha trabajado en más de 12 telenovelas, entre ellas: Por siempre mi amor , Qué pobres tan ricos , Enamorándome de Ramón , Te acuerdas de mí y estará en Mi rival , que se estrenará próximamente.

Lo hemos visto en varias series, entre las que destacan: Se rentan cuartos , Médicos, línea de vida , Mi querida herencia y Ellas soy yo: Gloria Trevi .

, , y . Estuvo en el reality Survivor México

En el cine ha trabajado en más de 50 películas, como Borrachas de pulquería , Una norteña bravía , Una luz de la escalera , Mecánica mexicana , Búfalo y El quebrantahuesos , entre otras más.

, , , , y , entre otras más. En teatro estuvo en: Viaje sin escalas, Papito querido, El hombre de rojo y Suertudotas, entre otras.

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