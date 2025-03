Él fue el querido actor de ‘Vecinos’ que regresó de la muerte y tiempo después falleció inesperadamente

Polo Ortín dejó una huella imborrable por su gran trabajo en la televisión mexicana. Él formaba parte del reparto del afamado programa ‘Vecinos’. El 16 de agosto del 2016, murió el primer actor Polo Ortín, conocido por su papel de ‘don Roque’.

Poco antes de su lamentable fallecimiento, Polo hizo impactantes declaraciones sobre el día que regresó de la muerte luego de 20 minutos.

¿Qué le pasó a Polo Ortín?

A casi nueve años de su fallecimiento, revivieron la entrevista con Gustavo Adolfo Infante, en la que Polo Ortín confesó que, luego de sufrir un infarto, su corazón dejó de latir por aproximadamente 20 minutos.

En esa ocasión, el actor confesó que los médicos le cuestionaron a su familia si querrían que lo dejaran morir o bien que lo reanimaran.

“Fue un 31 de diciembre, cuando menos doctores hay en los hospitales. Tuve un infarto y clínicamente estuve muerto. No recibí oxígeno por varios minutos, y los médicos le preguntaron a mi familia si querían que me reanimaran o me dejaran partir”, contó Polo en ese momento.

Sus familiares pidieron a los especialistas que lo reanimaran. Por esta razón, lo regresaron a la vida, pero le pusieron un marca pasos.

Por su parte, ‘don Roque’ de ‘Vecinos’ mencionó que no experimentó “visiones místicas”, aunque estuvo muy cerca de morir.

“No vi nada de eso. Solo sentí una paz enorme. Todo estaba oscuro y tranquilo. Hasta que, de repente, desperté y dije: ‘Ya fregué. Sigo aquí’”, agregó.

¿De qué murió Polo Ortín?

Sin embargo, la terrible noticia de su partida se hizo presente días después de ese infarto, el 16 de agosto de 2016. Aunque Polo Ortín libró el primer infarto, se confirmó que el actor murió a causa de un segundo infarto miocardio.

Su hijo, Jorge Ortín, informó que el actor había sido hospitalizado por problemas respiratorios y, aunque parecía estar estable, sufrió el paro cardíaco en la madrugada de ese día.

Polo Ortín era reconocido por su extensa trayectoria en cine, televisión y doblaje. La noticia de su fallecimiento dejó de luto a toda la industria del espectáculo.

¿Quién era Polo Ortín?

Polo Ortín fue un actor y comediante mexicano con una destacada trayectoria en cine, televisión y doblaje. Nació en 1929 y murió en 2016.



Participó en más de 150 películas. Trabajó junto a grandes figuras del cine mexicano. Estuvo en cintas como

‘Lagunilla mi barrio’, ‘El sexo me da risa’, ‘La criada maravilla’ ‘Picardía mexicana’ ‘Blue demon y Zovek: en la invasión de los muertos’ y en películas del cine de ficheras como “Entre ficheras anda el diablo” y “La pulquería”.

Trabajó junto a grandes figuras del cine mexicano. Estuvo en cintas como En televisión, destacó en telenovelas y series cómicas como:

Uno de sus personajes más queridos en televisión fue el de ‘ don Roque Balboa’ en ‘Vecinos’ (2005-2008). Fue “Flavio” en ‘Qué pobres tan ricos’ (2014-2014). Fue ‘Silvestre’ en ‘Carita de ángel’ (2000-2001), con Nora Salinas, Daniela Aedo y Adriana Acosta. Fue ‘don Isidro’ en ‘Cuando llega el amor’ (1990), al lado de Lucero, Omar Fierro y Nailea Norvind Fue el ‘capitán Hurtado’ en ‘Mundo de juguete’, al lado de Irán Eory y Graciela Mauri, (1974-1977).

En doblaje , prestó su voz a personajes icónicos como:

el ‘ Abuelo Phil’ en ¡Oye, Arnold! el ‘Sargento’ en Cars en español ‘Tacho’ en “Serafín” ‘Sonsonete” en “Don Gato y su pandilla” Gilligan en ‘La isla de Gilligan’ Oliver Hardy en ‘El gordo y el flaco’ Larry en ‘Los tres chiflados’ Mork en ‘Mork del planeta Ork’ Wilbur en ‘Mr. Ed’ y Narrador en ‘Ahí viene... ¡Cascarrabias!’.



