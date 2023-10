Jorge Reynoso arremete contra Apio Quijano por hablar de Noelia: “Es un chango de circo”

La semana pasada se presentó en México el concierto ‘90’s pop tour’ en la Arena CDMX. Noelia (44 años) fue invitada, tras seis años de no pisar tierras mexicanas. La cantante, en un programa de televisión, comentó que no fue bien recibida.

No le respondieron a sus saludos ni Kabah ni JNS. Además Apio Quijano (46) habló mal de la puertorriqueña. Ahora, su esposo, Jorge Reynoso (52), responde a Quijano.

-Jorge, Apio Quijano habló sobre Noelia y dijo: “¿Qué hace en México si el aire le afecta…?”.

“Primero, al ignorante ese, perejil, vegetal o apio, lo que sea, debe saber que Noelia también tiene la ciudadanía mexicana. Está nacionalizada. Segundo, ¿qué hace en México Noelia? Darles empleo a más de 650 personas. Apoyar a más de 100 equipos de futbol infantil. Mi mujer hace mucho más que él, que solo se pone rímel en los ojos. Noelia tiene una fábrica que dio protección con acrílicos a hospitales. Tiene restaurantes que dieron de comer a más de 10 mil personas durante la pandemia”.

Jorge Reynoso afirma que Noelia hace mucho más por la gente que Apio / Luis Marín, Archivo TVNotas, Grosby Group y capturas de pantalla de los programas

-¿Por qué se expresó así Apio de tu esposa?

“No lo conozco. Sé que es un tipo controversial. Además, no canta. Se pinta la boca. No sabe ni siquiera qué quiere de su vida. Mi esposa sí. Ella crea empleos. Si quiere hablar mal de mi esposa, que venga a verme y yo le comento para qué está en México”.

-Es feo hablar mal de una mujer…

“Sí. Noelia sí es cantante. Él simplemente es un chango de circo de un grupito que, gracias a mi amigo y compadre Marco Flores, tuvieron un poco de éxito. Él compuso ‘La calle de las sirenas’ y les hizo su disco. Es mi mejor amigo”.

En el programa De Primera Mano, Noelia reveló que JNS y Kabah la “pelusearon” durante los 90’s pop tour / Luis Marín, Archivo TVNotas, Grosby Group y capturas de pantalla de los programas

-No lo sabía…

“Además, mi compadre dijo que eran conflictivos y que no servían para nada. A mi mujer la adoran en México. Qué pena que él no sepa que le dio de comer a miles, a miles de doctores durante la pandemia en México. Noelia hace mucho más que ponerse rímel y pintarse la boca”.

-Apio también ha estado en polémicas…

“Sí. Él puede besarse con quien quiera. Tiene el aspecto de una rata de alcantarilla. Noelia viene a México a cantarle a la gente que paga para verla. Mi esposa paga más impuestos de los que ellos nunca van a poder generar”.

-Apio aseguró que Noelia venía con mucha seguridad y no pudo ni macercarse a su camerino…

“Noelia nunca dio instrucciones de que nadie se acercara al camerino. Muchos vinieron a saludarla, como Víctor Noriega, Claudio Yarto, las Garibaldis, Luisa, Katya y Charlie López. Noelia traía mucha seguridad, porque es dueña de un imperio de empresas de alta tecnología, relacionadas con la inteligencia y seguridad, así como con sistemas de elecciones. La empresa de mi esposa está valuada en más de 400 millones de dólares. Obvio se tiene que cuidar”.

Apio Quijano aseguró que Noelia no quiso convivir con el resto de los 90’s pop tour / Luis Marín, Archivo TVNotas, Grosby Group y capturas de pantalla de los programas

-¿Por qué haría esas declaraciones en su contra?

“Se está quejando de que la cirquera de su hermana se cruzó con Noelia en medio del escenario, cuando ella estaba ensayando. Son dos cirqueros que le deben la vida a mi amigo Marco Flores, porque él les dio su único disco exitoso. Mi compadre siempre dijo que eran lo peor de lo peor. Por eso no tuvieron tanto éxito como Timbiriche u otras agrupaciones mexicanas. Fueron conflictivos, maleducados y prepotentes”.

-¿Fue por eso que se molestaron Federica y su hermano?

“Le tienen envida. Noelia puede darse el lujo de cantar cuando le dé la gana. Si ellos no hacen circo, no comen. Noelia puede dejar de cantar mañana y sigue viajando en helicóptero y en avión privado. Hay que entenderlos. ¡Pobrecitos!”.

-Algún mensaje que desees enviarle a Apio?

“Que si quiere más rímel y bilé para sus labios, que me llame. Que no hable de las damas. No sé el esperpento ese quién es, pero que no se le olvide que Noelia tiene un esposo, y no cualquier esposo”, concluyó.

Jorge Reynoso le mandó un mensaje contundente a Apio Quijano / Facebook: Apio Quijano

