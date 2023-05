José Cantoral sintió a su padre en el homenaje que le hicieron en Bellas Artes

José Cantoral se sinceró sobre la importancia que tuvo la canción de Media vida.

El pasado 13 de mayo se llevó a cabo en el Palacio de Bellas Artes un espectacular homenaje al gran compositor Roberto Cantoral, quien lamentablemente falleció en 2010, y contó con la participación estelar de figuras como Fernando de la Mora, Eugenia León y Javier Camarena.

Y una de las personas que no faltó fue su hijo, el talentoso cantante y compositor José Cantoral, que además de cantar el tema Media vida, produjo el evento en donde también tuvo una pequeña participación Itatí cantoral.

José Cantoral recordó a su padre en un homenaje en el Palacio de Bellas Artes / Carlos Alfredo Monjaraz

Sobre Don Roberto Cantoral, José nos dijo: “mi relación con mi padre siempre fue muy especial, yo creo que gracias a él me dediqué a la música, comencé a tocar el piano a los 4 años y el primer aplauso que recibí fue de mi papá".

Así mismo, señaló que: “siempre que eran las bohemias con sus amigos me decía que qué iba a tocar, me presumía con sus amigos”, previo a dar detalles sobre la importancia que tuvo la canción: “se la escribí 10 años antes de su partida cuando él estaba muy fuerte, entero, que no había signo de sus enfermedades”.

“Para esta gala compartí el video en que se la canté por primera vez. Yo empecé a tocar el piano y apareció en la pantalla mi padre que parecía que él volvía de ese viaje en donde se encuentra hasta este momento, yo volteé a verlo y él me veía. Fue tan hermoso, un momento muy maravilloso”, agregó José Cantoral.

José Cantoral estuvo acompañado por Itatí Cantoral en el magno evento / Carlos Alfredo Monjaraz

José Cantoral aseguró que esta gala pronto la podrá ver el público y disfrutarán de temas como El reloj, La barca, Regálame esta noche, El triste y Noche no te vayas, entre otras.

“Mi papá se fue el 7 de agosto de 2010 y yo estaba deprimido porque mi esposa estaba embarazada y yo deseaba que mi padre conociera a su nieto. Pasé momentos de depresión muy grandes hasta que una noche sentí que esa Media vida, que yo le estaba regalando a mi padre con esa canción, Dios me la estaba dando con mi hijo”, concluyó.

José Cantoral sorprendió con el magno concierto en honor a su padre / Carlos Alfredo Monjaraz

