Itatí Cantoral celebrará el Día de las Madres en el teatro y rodeada de su familia

A Itatí, el presentarse en este recinto por primera vez con una obra de teatro le trae nostalgia y emoción, porque aquí trabajó muchos años su papá.

Itatí Cantoral señaló que está muy feliz porque se pasará un 10 de mayo rodeada de mucho amor por sus hijos Roberto y Eduardo y de su hija menor, quienes la acompañaran todo el día a pesar de que va a trabajar en Testosterona.

Itatí en encuentro con los medios comentó que sus hijos desde temprano la van a acompañar a los ensayos de la obra, pues llegará al Centro Cultural Roberto Cantoral desde las 9 de la mañana, ya que ellos decidieron festejar ese día tan especial de esa forma.

“Qué bendición de Dios trabajar precisamente el día de las madres. Porque tengo ensayo general. Y ellos me dijeron ‘Mamá es tu día’ a mí me gusta festejar las fechas, y ellos me dijeron que me van a traer al teatro desde las 9 de la mañana. Entonces estaré repasando mis libretos y desayunando mi huevito revuelto”

Itatí Cantoral y Alvaro Guerrero regresan al teatro con Testosterona de Sabina Berman. / Francisco Mancera

Agregó “nos vamos a ir a comer a la placita que está aquí cerca y luego ya pasadas las cuatro de la tarde me van a peinar y maquillar porque ya lo tengo agendado. Y ya por la noche estrenamos la obra y después nos vamos a cenar con mi hermano Carlos y su esposa todos en familia”.

Al preguntarle respecto a cómo es la relación con sus hijos donde si es mamá barco dijo: “soy mamá barco, pero mis hijos me salieron buenísimos para el estudio. En mi casa hay una regla muy importante que los hijos tengan u a educación universitaria. Y mis hijos Eduardo y Roberto están cursando la universidad y a mi hija también la estamos haciendo que sea buena estudiante”.

Itatí Cantoral festejará el día de las madres rodeada de sus hijos, quienes la acompañaran durante todo el día ya que esa fecha va a trabajar. / Francisco Mancera

Y les mandó un mensaje a todas las mamás en su día. “Las mamás son lo más hermoso que puede existir en este mundo. Las mamás son lo más favorito de este mundo do. Sin ellas no se haría nada en este mundo”.

La actriz confesó que se considera una mamá barco, sin embargo sus hijos han salido buenos para el estudio. / Instagram:@itatic_oficial

La actriz Itatí Cantoral se va a presentar este 10 de mayo por única ocasión en el Centro Cultural Roberto Cantoral con la obra Testosterona donde está acompañada del primer actor Álvaro Guerrero.