José Eduardo Derbez ¡a punto de ser papá! y se quedó dormido en pleno curso prenatal

José Eduardo Derbez y su novia Paola Dalay, a cuatro años, dos meses de estar juntos, están a punto de convertirse en papás de una pequeña. Platicamos con el hijo de Victoria Ruffo y Eugenio Derbez sobre esta etapa de su vida.

El actor, con el buen humor que lo caracteriza, nos contó cómo se preparan para la llegada de su bebé: “Fui a un curso prenatal y me quedé dormido (risas). Nos consentimos mucho. Dormimos bien y vamos a lugares que nos gustan y a restaurantes. Ahorita que podemos”.

Lloraron de alegría cuando el ginecólogo les confirmó la noticia. Están con los sentimientos a flor de piel: “Vivimos una montaña rusa de emociones. Contentos y nerviosos, pero bien. Falta poco. Ya tenemos su nombre. Buscamos varias propuestas y el que escogimos nos encantó”.

Además, nos contó que a él también le tocó vivir los síntomas del embarazo: “Al principio, tuve antojos y después mareos (risas). Pero todo bien. Ha sido un embarazo muy tranquilo y bonito”.

José Eduardo Derbez revela cómo les dio la noticia a sus papás

Su mamá fue la primera a quien le dio la noticia en una caja con una prueba de embarazo junto con un mensaje que decía: “Vas a ser la mejor abuela del mundo”. Ella le ha comprado muchos regalos. Luego, a su papá y a Alessandra Rosaldo les dio la noticia con una cajita similar.

“Mis papás están muy emocionados y contentos. Todos nos dicen que durmamos mucho, porque cuando nazca ya no vamos a poder. Que disfrutemos mucho y gocemos cada momento”. José Eduardo Derbez

“Estamos en una etapa muy bonita de nuestra relación. Muy enamorados y felices de formar una familia. Creo que no pude haber encontrado mejor persona para hacerme papá. Paola es una gran mujer. Estoy en una época muy bonita de mi vida, pleno y con mucho trabajo”.

“Creo que haremos un buen trabajo. Le vamos a echar muchas ganas para dar el cien por ciento y ser unos buenos papás. Vamos a estar subiendo todo a las redes. ¡Muchas gracias por estar al pendiente!”, dijo.

Victoria Ruffo y Eugenio Derbez están felices de ser abuelos

Victoria Ruffo nos dijo que está muy emocionada por la llegada de su nieto: “Los abuelitos estamos para consentir y maleducarlos. La educación es de los papás”. Y no tiene problema con que le digan abuelita: “Que me diga como quiera. Como se le pegue la gana. Yo no le voy a decir: ‘Me tienes que decir de cierta forma’. No”.

Por su parte, Eugenio nos dijo: “Emocionados y contentos”.

Paola Dalay nos comparte su alegría

“Estoy súper emocionada y nerviosa. Con muchas ganas de conocer a nuestra hija. De cargarla y verla. Ahorita ya no tengo ningún antojo. Al principio se me antojaba mucho lo picosito. Pero ya pasó”

Y añadió: “José Eduardo me consiente muchísimo. Siempre ha sido consentidor, pero últimamente más. ¡Estoy feliz!”. Y, aunque casi no se le nota la pancita, ha subido unos kilitos: “Subí siete kilos, aproximadamente. Y con dolor de espalda que me da muy fuerte y esperando a que nazca”.

