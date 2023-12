José Eduardo Derbez revela que la peor boda a la que ha asistido fue la de Aislinn y Mauricio Ochmann

Eugenio Derbez, Alessandra Rosaldo, Vadhir, Aislinn y José Eduardo estuvieron en el programa de YouTube, Pinky Promise como parte de la promoción de la nueva temporada de su reality show, así como también revelar algunos detalles de sus experiencias como familia.

En medio de una dinámica de preguntas y respuestas, la actriz compartió su opinión del matrimonio y ahí el hijo de Victoria Ruffo aprovechó para sincerarse sobre la boda de su hermana con Mauricio Ochmann.

Aislinn Derbez

“La verdad es que no mucho… No me fue mal, pero sí pienso como que qué caso tiene firmar el papelito… Me pudo haber ido mejor. Creo en el amor, tengo el corazón abierto, pero el matrimonio como que”.