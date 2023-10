José Manuel Figueroa aclara que no es agresivo solo tiene carácter fuerte gracias a Joan Sebastian

Luego de que Alicia Machado lo acusara de haberla golpeado cuando eran novios, José Manuel Figueroa responde a quienes lo tachan de ser un hombre agresivo.

Recordemos que la exreina de belleza confesó en el reality Secretos de las indomables del canal Canela TV, que en una ocasión, Figueroa le dio una cachetada que la tiró al piso y posteriormente comenzó a patearla; también afirmó que el intérprete la amenazó de muerte si llegaba a contar lo que había pasado.

El intérprete, que también fue novio de Ana Bárbara y Ninel Conde, asegura que no se considera un hombre agresivo, pero sí un hombre de carácter fuerte. Afirma que gracias a ello pudo superar las fuertes críticas de su padre, Joan Sebastian.

Facebook: José Manuel Figueroa/instagram: @machadooficial

“Mucha gente confunde lo que es carácter con agresividad. Es completamente diferente. Tengo un carácter fuerte y un carácter que me ayudó a sobrevivir a Joan Sebastian”, comentó José Manuel Figueroa en una conferencia de prensa en Guadalajara. José Manuel Figueroa

Facebook: José Manuel Figueroa

José Manuel Figueroa, como primogénito de Joan Sebastian, asegura que su padre, fallecido el 13 de julio del 2015, le llegó a hacer críticas bastante crueles.

“Las críticas de mi padre, que a veces eran tajantes, odiosamente francas, crueles. A veces me decía las cosas más fuerte. No creas que gritando, Me lo decía en poesía que a veces es más difícil para el corazón y eso no tiene nada que ver con la agresividad”, comentó José Manuel Figueroa.