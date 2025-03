Juan Carlos Casasola revela la dura relación con su padre y cómo celebró su muerte

Juan Carlos Casasola, reconocido actor y comediante mexicano, abrió su corazón en una entrevista con Matilde Obregón, donde habló sobre los difíciles momentos que vivió junto a su padre. La revelación generó gran impacto, especialmente por la sinceridad con la que narró cómo celebró la muerte de su progenitor, a quien describió como una figura autoritaria y ruda durante su infancia.

El artista, famoso por su participación en Guerra de chistes, confesó que su niñez estuvo llena de episodios dolorosos debido a la severidad de su padre. Casasola relató que la relación con su progenitor estuvo marcada por la violencia y el autoritarismo, lo que lo llevó a desarrollar un fuerte resentimiento hacia él desde muy pequeño.

Uno de los episodios más duros que compartió fue cuando su padre obligó a su hermano menor a comerse su propio vómito tras no querer ingerir un pan: “No se quería comer un pan. Se lo comió a fuerza. Acabó vomitándolo. Se lo puso en un plato y te lo comes. Era bien rudo mi jefe”, recordó el comediante.

Juan Carlos Casasola / YT / Redes sociales

La muerte de su padre, un alivio para la vida de Juan Carlos Casasola

La confesión más impactante surgió cuando Casasola habló sobre el fallecimiento de su padre, ocurrido cuando él tenía 19 años. Lejos de sentir tristeza, el actor expresó que experimentó una sensación de libertad y alivio. Incluso, decidió organizar una fiesta para celebrar el hecho.

“Hice una fiestota en Gayosso. Mandé a traer pizzas. Estaban mis amigos que habían ido al velorio. Yo les dije: ‘¿Cuál velorio? Esto es una fiesta’. Al fin voy a ser libre. Entonces, qué mejor tributo que llorarle a alguien el día que se vaya, pero lo que quería era que se fuera y no volver a verlo nunca”, comentó el comediante.

Juan Carlos Casasola / YT / Redes sociales

El papel de su madre como refugio para Juan Carlos Casasola

A pesar de la tormentosa relación con su padre, Juan Carlos Casasola destacó la importancia de su madre como figura protectora y de equilibrio en su vida. El comediante reconoció que gracias a ella logró mantener la nobleza que lo caracteriza y aprender valores que le permitieron convertirse en la persona que es hoy.

“Gracias a Dios tuve una jefa ejemplar. Es la única persona a la que le permito que me levante la mano y que me alce la voz, la única persona que me puede decir ‘cállate’. Es la mandamás”, expresó con gratitud.

Las declaraciones de Juan Carlos Casasola no solo generaron controversia, sino que también abrieron el debate sobre las cicatrices emocionales que pueden dejar los padres en sus hijos. El comediante dejó claro que, aunque su historia estuvo marcada por el dolor, logró encontrar luz gracias al apoyo de su madre y su propio deseo de salir adelante.

La entrevista con Matilde Obregón permitió a Casasola mostrar una faceta más íntima y vulnerable, dejando en evidencia que detrás de la comedia, muchas veces se esconden relatos de lucha y resiliencia.

