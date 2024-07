Juan Osorio dice que Niurka “no era nadie” antes de conocerlo; ella responde que “se muerde la lengua”

El nuevo capítulo de ‘El Mitangrit’ de TVNotas, conducido por Horacio Villalobos, aún no se estrena y ya está causando controversia ¿la razón? El invitado de esta semana es Juan Osorio.

En el promocional de la entrevista de esta semana, el productor sostiene que no le interesan las críticas que Niurka Marcos ha hecho en contra de la nueva versión de ‘Aventurera’, principalmente de la actuación de Irina Baeva.

Asimismo, mencionó que lo único en común que tienen él y mamá Niu en su hijo, Emilio Osorio, quien ya es mayor de edad, por lo que no ve la necesidad de tomar en cuenta su opinión.

Por si esto fuera poco, también reiteró que él fue quien ayudó a que fuera tomada en cuenta en el medio artístico, algo que, a sus palabras, le costó mucho trabajo.

“Que nadie le cuente lo que me costó a mí, ni a ella ni a nadie. Dos cosas; una, que Carmen le diera la oportunidad. Nos costó muchísimo porque no era nadie. No la conocía nadie. Gracias a ‘Aventurera’, empezó a trascender” Juan Osorio

Así lo dijo Juan Osorio:

Por supuesto, sus declaraciones llegaron a oídos de la llamada ‘Mujer escándalo’, quien aprovechó su Instagram para responderle a su expareja y mandarle un contundente mensaje.

Niurka le responde a Juan Osorio

Sin pelos en la lengua, ‘la Mujer escándalo’ aseguró que el productor era una persona “soberbia” a la que se le olvidan las cosas, recordándole que su éxito no había comenzado en ‘Aventurera’, tal y como él sostiene.

“No soy tan incongruente como tú. Ese cho… te tiene mareado. Necesitas resetearte. Estás mordiendo hasta tus propios intereses. Te estás mordiendo la lengua”. Niurka

La también vedette dejó en claro que esta guerra mediática la inició Juan y “su asociada”, quien sería su actual pareja, Eva Daniela.

“Se enojan cuando los atacan, pero se olvidan de que ellos fueron los primeros en echar mi… Tú y tu asociada. En el promo que subieron (video de TVNotas), has dicho tantas incongruencias. Con el nepotismo que dijiste ‘solo tenemos un hijo, ya es mayor de edad y toma sus propias decisiones’. Yo lo enseñé que tu soberbia y mi lengua nunca la van a parar”, indicó.

Así lo dijo Niurka:

@tvnotas ¡Niurka responde con todo a Juan Osorio! En exclusiva el productor habló con TVNotas en 'El mitangrit de Horacio Villalobos' y mamá Niu cuenta su verdad. ¡Sigue la entrevista completa! Hoy jueves 4 de julio, 8PM por YouTube. ♬ sonido original - Revista TVNotas - Revista TVNotas

Y añadió: “Me encanta que te vaya de la ve…. Mientras más enc… te pongas, más me voy a carcajear y más feliz me voy a poner ¿entendiste? Tu sigue hablando estupideces, que yo no me voy a cansar de enseñarle a la audiencia todas las estupideces que estás diciendo”.

Según Niurka, cuando ella y Juan estaban juntos, el productor decía “cosas lógicas”. Sin embargo, ahora que está con una “escuincla”, solo se ha dedicado a decir “tonterías”.

Para finalizar con el tema, afirmó que siempre se encargará de “desenmascarar” a todos aquellos que digan “mentiras” sobre ella o sus hijos: “La única manera en que te lleves bien con Juan es endulzándole el oído. Eso no lo voy a hacer. Yo voy a dar mi opinión como debe de ser”, concluyó.

No te pierdas el capítulo completo de ‘El mitangrit de Horacio Villalobos’ este jueves 4 de julio a las 8:00 pm