Juan Osorio explota contra Niurka por su crítica a ‘Aventurera': “Yo toqué las puertas por ella”

La nueva versión de ‘Aventurera’, producida por Juan Osorio, ha causado mucha controversia en redes sociales ¿la razón? A muchos no les ha gustado que Irina Baeva protagonice el proyecto.

Entre aquellos que han criticado la obra estuvo Niurka Marcos, expareja de Osorio, quien no solo afirmó que la actriz rusa “no baila”, sino que también se le fue con todo al productor y sostuvo que, a diferencia de lo que él pueda pensar, no es “el rey Midas”.

“Es labor del productor entender que no... no, Juan, no eres el rey Midas, lo que tocas no lo haces oro. El talento tiene que estar, porque a la audiencia jamás la podrán subestimar”, expresó a través de Instagram.

Juan Osorio le responde a Niurka y le pide que recuerde su “origen”

Las palabras de Niurka llegaron a oídos de Juan Osorio, quien, evidentemente molesto, le exigió a Niurka que no se metiera con su trabajo.

“Lo que no le voy a permitir es que critique mi trabajo. Conmigo, que se meta lo que quiera, pero que mi trabajo lo respete, que respete a los actores”, indicó en un encuentro con la prensa.

El colaborador de Televisa le recordó que, cuando ella iba empezando su carrera artística, también iba en búsqueda de oportunidades, las cuales, en muchas ocasiones, él se las facilitaba.

“Ella llegó un día y tocó puertas. Yo toqué las puertas por ella y le di la oportunidad. Entonces que no se le olvide” Juan Osorio

¡Juan Osorio le pone un alto a Niurka tras sus críticas! 😬😱 El productor pide que respete su trabajo y a sus actores ya que no le pareció la forma en que se experto de “Aventurera”. 🎭💃📺 #VLA@AztecaUNO EN VIVO https://t.co/gQ6ToBhT0o pic.twitter.com/4D7UyrjahW — Venga la Alegría (@VengaLaAlegria) June 28, 2024

A Juan Osorio no le interesan las críticas

Para finalizar la conversación, dejó en claro que no dejará de producir la nueva versión de ‘Aventurera’ ni cambiará a los actores, pese a la opinión del público y diversas celebridades.

“Si le voy a hacer caso a cada una de las críticas, pues tengo que cambiar de obra, quedarme chillando en mi casa, no va a pasar eso. Entonces, hago la obra que yo quiero, con el elenco que yo quiero. La montamos donde yo quiero y que venga quien quiera”, concluyó.

Recordemos que Juan Osorio y Niurka Marcos llegaron tener una relación cordial por el bien de su hijo. No obstante, las cosas cambiaron en los últimos meses y actualmente ambos no tienen comunicación alguna.

Hijos de Niurka reaccionan a la polémica ente su mamá y Juan Osorio

En un reciente encuentro con los medios, Emilio Osorio y Romina Marcos, hijos de Niurka, admitió que prefieren mantenerse neutrales en el pleito entre Niurka y Juan Osorio, limitándose solo a decir que la gente debería ver la obra antes de criticar.

“Cada quien tiene su opinión. Es una propuesta nueva. Para la gente que no la ha visto y solo ha visto lo que dicen en las redes sociales, los invito a ver la obra para que también den su opinión”, puntualizó Emilio Osorio.

