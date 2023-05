Julián Figueroa tuvo una muerte tranquila, sin dolor, afirma la médium Zulema

La médium aseguró que Julián Figueroa no sintió dolor ni tuvo sufrimiento al momento de su muerte.



A dos semanas del fallecimiento de Julián Figueroa, la noticia sigue estremeciendo al espectáculo mexicano que se ha conmovido por Maribel Guardia, a quien recibieron con aplausos y ovaciones el pasado viernes en su regreso al teatro.

Su inesperada partida ha dejado mucha tristeza en sus colegas, quienes le auguraban un futuro prometedor a Julián Figueroa, quien perdió la vida a causa de un infarto agudo al miocardio a sus 27 años.

Hace unos días, la médium de los famosos, Zulema, quien suele ser invitada a ‘La Saga’ hablo sobre la inesperada muerte de Julián Figueroa, si bien dejó claro que no le gusta hacer intervenciones y contacto con fallecidos sin que sea una petición solicitada.

Maribel Guardia se encuentra de luto tras el fallecimiento de su único hijo, Julián Figueroa. / Facebook: Maribel Guardia

Así fue la muerte de Julián Figueroa, según la médium Zulema

Zulema contó en ‘La Saga’ que muchas personas le han preguntado sobre Julián Figueroa y qué pasa cuando una persona joven muere de forma repentina.

“Uno de los temas más grandes de las últimas semanas ha sido el hijo de Maribel Guardia, y mucha gente me ha dicho que hable de eso, yo de la nada vendría a hacer una conexión porque me parece irrespetuoso porque respeto el dolor de la persona, pero lo que si me pregunta que pasa cuando se va un joven o un niño”, comentó.

Ante esto Zulema confesó, que tiene mucho que ver el tipo de muerte que tenga la persona, pues si fue acto violento y de impacto que le arrebató la vida de golpe es complicado, yo no puedo decir hasta que tenga una lectura personal.

Sin embargo, afirmó que en el caso de Julián Figueroa al estar dormido en su casa mientras recibía el infarto, el joven de 27 años tuvo una muerte tranquila sin dolor.

“Lo único puedo decir es que cuando tu tienes una muerte de estas que se consideran tranquila, que es que estar durmiendo, no te despiertas y es un fallo repentino, son muertes tranquilas, no hay dolor ni sufrimiento y la transición es tranquila”, comentó.

Zulema fue cuestionada sobre qué pasa cuando un joven pierde la vida dejando a un hijo pequeño, ante esto la médium contó que por su experiencia al haber perdido a su papá cuando era bebé, sabe que el nieto de Maribel Guardia llegará a sentir la falta de su padre.

La médium Zulema Arroyo habló de la muerte de Julián Figueroa, quien perdió la vida el 9 de abril de este 2022. / Facebook: Zulema Arroyo Farley

“Él va tener el núcleo de una abuela que lo adora, y una mamá que todavía vive, pero es muy fuerte, porque va haber muchos momentos que le van a ser extremadamente difíciles por no tener la presencia de su padre”, comentó.

“Las muertes son difíciles, pero siempre va recordar a su papá, siempre le va dar señales y símbolos de que está con él porque mi papá siempre lo ha hecho conmigo, del otro lado quieren mandarnos señales de que están con nosotros”, expresó.