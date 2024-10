Julián Gil dedica emotivo mensaje a su hijo tras revelar que teme volver a tener cáncer de piel

Recientemente, Julián Gil encendió las alarmas al revelar que se había sometido a nuevos estudios médicos por un “anuncio” que le apareció en el pecho. Si bien aún no tiene los resultados, teme que esto pueda ser una señal de que el cáncer de piel regresó a su vida.

Recordemos que, en 2022, el actor contó que había sido diagnosticado con esta enfermedad durante 2021. Aunque fue tratado rápidamente y lo logró superar, en noviembre del año pasado compartió que el cáncer regresó. Por esta razón, tuvo que ser sometido a una nueva operación. Desde entonces, se ha mantenido bajo observación médica.

En un encuentro con la prensa, el también exparticipante de ‘La Isla’ dijo que, pese a sentirse positivo, es consciente de que el cáncer de piel puede regresar.

Julián Gil

“Creo que me la dan en 10 días, pero creo que va a salir bien, creo que va a ser un lunar no tan maligno, pero debo de estar muy pendiente, pero la doctora me dijo que mi cuerpo es como un campo minado y en cualquier momento puede explotar”.