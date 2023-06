Julio César Chávez confirma delicado estado de salud de su hijo y, entre lágrimas, asegura: “no voy a dejar que muera”

Julio César Chávez asegura que su hijo volvió a recaer por un ansiolítico que “detonó” su sistema y lo hizo “psicotizar”.

Una vez más el hijo de Julio Cesar Chávez se encuentra en medio de la polémica y no por su carrera arriba del ring sino por su salud. Hace unos días Julio César Chávez Jr. preocupó a sus fans al hacer un en vivo donde se evidencio su deteriorado estado de salud por la evidente ansiedad.

De nueva cuenta lo visto en el video era para acusar a su familia de querer enviarlo a un centro de rehabilitación (anexo) con la finalidad de quitarle todos sus bienes, sin embargo, su padre, Julio César Chávez, ofreció una entrevista a David Faitelson en la que detalló cuál es la delicada situación de su hijo.

Julio Cesar Chávez primer anunció la cancelación del evento denominado “El Último Adiós”, el cual, se realizaría en Tijuana el próximo 24 de junio y donde se enfrentaría por última vez sobre un ring ante Erik “El Terrible” Morales y en cuya función también participarían sus hijos, Julio César Chávez Jr. y Omar Chávez.

“El César del Boxeo” explicó que los motivos de la cancelación eran porque no había podido recuperarse de una lesión, porque su hijo Omar “no se ha puesto las pilas para entrenar” y por la delicada situación que estaba atravesando su hijo Julio César Chávez Jr. y fue aquí donde confirmó que el joven sufrió una recaída a pocas semanas de haber salido de un centro de rehabilitación, no obstante, señaló que dicha recaída se dio porque su heredero tomó ansiolíticos, lo cual, en su calidad de adicto, “detonó” su sistema y lo hizo “psicotizar”.

Esto sumado a que “sufre depresión” y “tenía dos días sin dormir”. A la par ofreció disculpas a los organizadores de la pelea y a su público.

Además Chávez Sr. señaló que comprende a la perfección cuál es la situación por la que está pasando su hijo, pues sabe perfectamente cómo es la intensa lucha contra las adicciones, no obstante, reiteró que siempre lo apoyará pues solo quiere su bienestar.

“Yo entiendo a mi hijo Julio, pero lógicamente no estoy de acuerdo con él y lo único que puedo decirle es que mientras yo tenga vida, voy a ayudarlo, yo no voy a dejar que le pase algo, yo soy su padre y yo no voy a dejar que mi hijo se muera, que a mi hijo le pueda pasar algo, así me odien yo le voy a salvar la vida, ahorita mi hijo Julio ya está descansando, ya está más tranquilo”, finalizó Julio César Chávez.