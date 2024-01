Julio César Chávez revela la situación de su hijo tras ser liberado

Julio César Chávez rompió el silencio sobre la situación que está atravesando su hijo, Julio César Chávez Jr, quien fue detenido hace unas semanas en Estados Unidos por tener un arma ilegal. Después de este hecho, gracias a sus abogados, el hijo de la leyenda del bóx logró salir bajo fianza.

De acuerdo con el expugilista, su hijo se encuentra en un centro de rehabilitación, esto por una orden del juez que lleva su caso

Ve: Crossroads de Britney Spears llega a Netflix: Un viaje musical y emocional

Además, el campeón reveló ante las cámaras de Ventaneando que en menos de un mes su hijo tendrá que presentarse ante la corte para esclarecer todas las dudas de las autoridades en torno al arma que poseía de forma ilegal.

Julio César Chávez aseguró que seguirá compartiendo información con los medios de comunicación sobre la situación de su hijo una vez que la audiencia haya concluido.

Lee: Kate del Castillo dará vida a Chavela Vargas en su serie biográfica

Aunque el boxeador no quiso dar más detalles sobre la situación, dejó ver su apoyo a su hijo, a pesar de las polémicas que ha protagonizado en los últimos meses.

Julio César Chávez

“No, no he podido hablar con mi hijo, ahorita está en proceso su problema. Ahorita no puedo hablar, yo voy a estar apoyando a mi hijo en las buenas y en las malas”.