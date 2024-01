Yuridia ofrece peculiar taller en TikTok ¿y la cantada?

La reconocida cantante mexicana Yuridia ha sorprendido a sus seguidores en TikTok al lanzar un peculiar “taller” de inglés, una iniciativa que pareciera no haber sido solicitada, pero que busca medir cuántas personas comprenden algunas palabras en el idioma inglés.

“Vieran cuánta gente me pidió este video, no podrían ver a nadie, ¿por qué?, porque nadie me lo pidió. Nada más vengo a TikTok a dar este taller de inglés porque me quiero hacer la interesante”. Yuridia

¿Cómo son las “clases” de Yuridia?

Aunque la artista es conocida por su talento musical, ha decidido compartir sus conocimientos de inglés de una manera informal y divertida. En una serie de videos en su cuenta de TikTok, Yuridia presenta palabras en inglés como: woman (mujer) y women (mujeres), man (hombre) y men (hombres). Pronunciándolas y brindando explicaciones para ayudar a sus seguidores a mejorar su comprensión del idioma.

“Me da mucha curiosidad saber si logran escuchar la diferencia entre estas palabras porque suenan igual pero no son iguales”. Yuridia

TikTok

Yuridia repitió en varias ocasiones las palabras con el objetivo de que sus seguidores pudieran percibir la diferencia:

"¿Pueden escucharlo? No estoy seguro de que lo puedan escuchar... ¿Pero notan la diferencia?”, expresó la cantante, para luego mencionar cómo se pronuncia el órgano reproductor masculino y soltar una risa. De esta manera, la intérprete logró provocar risas entre sus millones de seguidores en la plataforma.

Los fans ahora no solo cantan, ríen con sus ocurrencias

Las reacciones de sus fans no se hicieron esperar, e inmediatamente comentaron lo cómico que les parecía el video: “Ventana window puerta door, perro dog y mi ex también dog jajajajaj”, “cuando yuridia ande aburrida escóndanle el teléfono”, “Inicié mis lecciones de inglés con Tatiana, y las retomé con Yuridia”, y “si ustedes vieran, no verían a nadie , porque nadie me lo pidió”, son algunos de los comentarios que se pueden leer.

TikTok

Yuridia en la música

Desde luego su taller de inglés es solo un pasatiempo pues Yuridia está más que vigente en la música. Recientemente lanzó un nuevo sencillo de lo que será su segundo disco en el género regional mexicano. Hablamos de Sin llorar un tema escrito por Eden Muñoz y que está inspirado en todos aquellos que le dicen adiós para siempre a su pareja.

Además, en los últimos días se dio a conocer que la cantante sonorense está nominada en 7 categorías de los Premios Lo Nuestro: