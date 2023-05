Junte de Pepe Aguilar con Natanael Cano podría ser una realidad tras su polémica

Semanas atrás Natanael Cano se disculpó con Pepe Aguilar, por el conflicto que tuvieron años antes y se dijo gustoso de hacer un tema juntos.

Luego de la polémica provocada por una serie de dimes y diretes entre los artista Natanael Cano y Pepe Aguilar, quien aseguró que no reconocía los corridos tumbados, hace unas semanas las cosas se tranquilizaron, debido a que el intérprete de ‘Amor tumbado’ se sinceró y lamentó haber tenido el pleito con el patriarca de los Aguilar.

¿Pepe Aguilar está dispuesto a colaborar con Natanael Cano?

¡Esto nos respondió antes de su presentación en la Feria de Texcoco! 🙌🤠🎤📺 #VLA #EsteLunesPido pic.twitter.com/2e0Ud3XSt1 — Venga la Alegría (@VengaLaAlegria) April 17, 2023

En aquel momento, Natanael Cano no solo aprovechó para pedir una disculpa pública para Pepe Aguilar, sino también para halagar a la menor de la dinastía, Ángela Aguilar. “Que te puedo decir ahora que tengo 22 años, ese problema lo tuve a los 18-19. Yo creo que he aprendido bastante y me sirvió de algo. Quedó en el pasado”.

Tras ello, fue el turno de Pepe Aguilar de pronunciarse la respecto, y en una entrevista reciente, retomada por ‘Venga la Alegría’, el cantante de regional mexicano no descartó probar suerte e incursionar con los corridos tumbados de la mano de Natanael Cano y dejar por completo la polémica atrás.

Natanael Cano helogió a la hija de Pepe Aguilar, Ángela Aguilar / Instagram: @pepeaguilar_oficial

“Es un negocio de canciones, más que de artistas, si hay una canción que viene al caso para hacer un dueto con alguien, ¿por qué no?”, mencionó el padre de Ángela Aguilar tras asegurar que la industria musical es más de canciones que de artistas o egos en sí.

Así mismo, el intérprete de ‘Por mujeres como tu’ mencionó que se vienen más colaboraciones en su gira, pues no desea quedarse atrás de la línea que otros famosos están marcando al hacer juntes con artistas de otros géneros.

Recordemos que luego de que Pepe Aguilar asegurara que no conocía los corridos tumbados, Natanael Cano llamó a la música del patriarca Aguilar como “mediocre, chafa y pinche”, generando mucha incomodidad entre los famosos.