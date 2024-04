Kalimba confía en que su inocencia se probará tras ser vinculado a proceso y negarse a llegar a acuerdo

El miércoles en una audiencia extendida por más de seis horas en el Reclusorio Oriente de la Ciudad de México, el cantante Kalimba fue vinculado a proceso por el delito de 4bus0 s3xu4l agravado. Aunque enfrentará el proceso en libertad, se impusieron medidas cautelares, incluida la prohibición de acercarse, convivir o comunicarse con la víctima, la cantante Melissa Galindo.

A horas de esta audiencia, que tardó más de lo esperado, el reportero Hugo Trillos de Televisa Espectáculos dio a conocer que una de las razones por las que se extendió fue porque Kalimba se habría negado a llegar a un acuerdo con Melissa.

Según menciona Trillos, rechazó un intento de negociación durante la audiencia, y prefirió enfrentar el proceso legal y así demostrar su inocencia.

En juzgados del Reclusorio Oriente, se extenderá la audiencia de Kalimba por un señalamiento en su contra de presunto abuso sexual, debido a que el cantante rechazó llegar a una negociación y está dispuesto a enfrentar el proceso.

Kalimba habla tras ser vinculado a proceso

A su salida de la audiencia, el cantante mencionó que confiará en las autoridades: “Estoy muy tranquilo, la verdad es que sigo confiando demasiado en las autoridades, sigo confiando bastante en la ley”, indicó.

Kalimba habló con los medios de comunicación sobre el proceso que enfrenta / Instagram

Igualmente, confió que en el proceso legal probará su dicho de ser inocente: “Mi inocencia se probará con el proceso que sigue. Ahí es donde estoy una vez más. No hay más que decir, porque de hecho el juez nos pidió de manera directa a ambas partes que no entorpeciéramos el proceso por lo cual no podemos hablar más”.

“Estoy confiado en lo que viene. Este es el proceso que tiene que pasar. Las cosas se están haciendo como se tienen qué hacer”, finalizó.

