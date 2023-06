Karely Ruiz enciende una vez más la alarma de auxilio a sus seguidores: “no me dejen caer”

Esta es la tercera ocasión en lo que va del año que la famosa deja en claro que no se encuentra en un momento óptimo de alud mental.



Karely Ruiz vuelve a encender las redes, debido a un contundente mensaje que compartió a sus seguidores en donde les dio a conocer que no se encuentra en el mejor momento de su vida.

Pese a asegurar que se encuentra mal en una primera instancia, comentó que no se va a rendir:

“No estoy en mi mejor momento mi gente, estoy pasando por cosas muy fuertes, pero saben algo, soy una mujer que por nada del mundo se va a dejar caer por nada ni nadie”, explicó.

A ello añadió que las personas que buscan hacerle mal no podrán con ella: “así que para adelante a darle que a la gente que hace las cosas con intención de hacerte daño les va mal, dios está conmigo”.

Karely admitió a sus seguidores que no se encontraba bien en cuanto a su estado de salud mental. / Instagram: @karelyruiz

Pero pese a que en un inicio dijo que estaría bien, al final del mensaje confesó que necesita apoyo de sus seguidores, porque ya no confía ni en ella para mantenerse bien: “solo no me dejen caer, que ya a este paso no confió en mi propia sombra. Cuídense bendiciones”.

Karely Ruiz y su salud mental en 2023

En lo que va del año, la famosa ha dado pistas a sus fans que no se encuentra bien en cuanto a su salud mental y es que el 8 de enero confesó que en el pasado pensó seriamente en quitarse la vida, debido a momentos difíciles que estaba viviendo:

“Hace años la pase mal, hasta la vida me quería quitar, pero gracias a Dios no lo hice”, indicó.

La influencer este año ha alarmado a sus seguidores en al menos 3 ocasiones. / Instagram: @karelyruiz

No obstante, dio a conocer que en esos últimos meses se encontró con personas que la utilizaron, algo que llamó la atención de sus seguidores, ya que se encontraba decepcionada: “estos últimos meses me ha tocado gente muy malagradecida, que realmente se pasaron de lanza conmigo, hablaron de mí, me robaron, me utilizaron para crecer y yo pendej*m*nt* los ayude”.

Los fans de la famosa han externado estar preocupados por ella. / Instagram: @karelyruiz

Unas semanas después, el 27 de febrero reveló que tras su vida no tenía rumbo alguno: “últimamente, mi vida va sin rumbo y no estoy haciendo muchas cosas productivas porque no me siento bien, pero ya decidí echarle ganas y no dejarme caer. Así que agárrense que vengo más perr… que nunca, las amo mamis y a mis novios”.

