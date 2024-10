Karime Pindter reacciona al conflicto entre Gala Montes y Adrián Marcelo: “Estuvo heavy”

A pesar que ‘La casa de los famosos México’ acabó hace más de dos semanas, los conflictos continúan, principalmente entre Gala Montes y Adrián Marcelo, quienes protagonizaron varios encontronazos durante su estancia.

Todo comenzó después de que la actriz compartiera un meme de la película ‘Chicas pesadas’ junto al siguiente mensaje: “¿Alguien sabe por qué está tan obsesionado conmigo?”. Si bien no mencionó nombres, muchos aseguraron que era una indirecta para el regiomontano, quien, en uno de sus más recientes videos, habló sobre ella y puso en duda su salud mental.

Ante esto, el influencer respondió que la también cantante y su “equipito” lo estuvieron atacando en las últimas semanas. Asimismo, le advirtió que lo bloqueara de todos lados, pues seguiría despotricando en su contra.

Esta situación causó mucho revuelo en redes sociales. Tan solo en X (antes Twitter), se popularizaron dos hashtags: #Galatupatrona y #Adrianmarcelo.

Te podría interesar: Brenda Bezares afirma que anduvo con reyes y príncipes antes de Mayito ¡y hay pruebas!

En una entrevista para el programa ‘Sale el sol’, Karime Pindter, quien se volvió muy unida a Gala durante su estadía en el reality, admitió no saber mucho del conflicto actual entre la actriz y Adrián Marcelo.

Sin embargo, señaló que sus discusiones dentro de La casa eran “demasiado fuertes”, recordando la última pelea que protagonizaron, la cual desencadenó en la salida voluntaria del regiomontano.

Karime Pindter

“La verdad todavía no he visto. Yo lo que viví fue en La casa y sí estuvo muy heavy. Gala es un mujeron y se defiende increíble. La verdad es que, al momento del pleito, era una energía horrible. Yo no sabía qué contestar o qué decir, y yo le di mi apoyo a Gala como amiga, de ‘aquí estoy, aquí me tienes”