Karime Pindter no sería la nueva conductora de ‘Netas divinas’, por importante motivo

La expectativa generada por la posibilidad de ver a Karime Pindter como la nueva conductora de ‘Netas divinas’ al parecer ha llegado a su fin. A pesar de la fuerte campaña de sus seguidores en redes sociales bajo el hashtag #KarimeNetaDivina, la exparticipante de ‘La casa de los famosos México’ no formará parte del programa, según reveló el comentarista de espectáculos Álex Kaffie.

La influencer, quien obtuvo el segundo lugar en el reality show de Televisa, había expresado públicamente su interés en unirse al panel de conductoras de “Netas divinas” tras la salida de Paola Rojas. Su carisma y popularidad la convertían en una candidata prometedora para ocupar el puesto vacante.

Sin embargo, al parecer diversos factores han impedido que Karime Pindter se convierta en la nueva ‘Neta divina’

Karime Pindter / FB: Karime Pindter

Karime Pindter no será la nueva conductora de ‘Netas divinas’, debido a una importante razón, aseguran

La razón principal detrás de esta decisión, según Álex Kaffie, es la alianza entre Televisa y Univisión. Al existir una sociedad entre ambas empresas, será Univisión quien tenga la última palabra en la elección de la nueva conductora.

“No está contemplada Karime, y no porque el señor Miguel Ángel Fox (productor del programa) no quiera o porque ella no cumpla con las actitudes o cualidades necesarias. Ahora, con la asociación entre Televisa y Univisión, esta última tiene mucha injerencia en las decisiones, por lo que ya no es algo que depende únicamente de Miguel Ángel Fox. La nueva integrante de Netas Divinas”, dijo el periodista en su canal de YouTube ‘Sin lisonja’.

Unicable

De acuerdo con el comentarista, la nueva integrante podría ser una figura desconocida para el público mexicano, ya que los accionistas de Univisión buscan impulsar nuevos talentos que puedan conectar con la audiencia estadounidense.

“Univisión no tiene en absoluto contemplada a Karime; para ellos, probablemente, ni siquiera existe. Y lo aclaro no porque me caiga mal, de hecho, la chica me cae muy bien, pero aquí debemos decir las cosas sin lisonja. Así que habrá que esperar para ver a quién eligen”, finalizó.

¿Cuándo se dará a conocer la nueva Neta Divina?

Kaffie añadió un detalle intrigante: la próxima grabación de ‘Netas Divinas’ está programada para el lunes 18 de noviembre. Esta fecha cobra especial relevancia, ya que se espera que sea precisamente ese día cuando se revele el nombre de la nueva conductora que tomará el lugar de Paola Rojas.

Hasta ahora, Karime no ha hecho comentario alguno sobre la información que acaba de soltar el periodista.