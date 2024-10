Karime Pindter vio su funeral; ‘la Matrioshka’ habla de su vida pasada: “Me estaban velando”

Karime Pindter alcanzó mucho más éxito tras su participación en ‘La casa de los Famosos México’. Su popularidad creció significativamente, lo que le permitió consolidar aún más su carrera en la industria del entretenimiento. Además, logró atraer nuevas oportunidades profesionales, tal como su participación en la obra ‘La señora presidenta’ junto al team ‘Mar’.

Aunque ‘la Matrioshka’ puntualizó que no fue de las mejores pagadas en el reality de Televisa. Incluso, no recibió nada comparado a lo que le dieron en ‘Acapulco shore’, la famosa se mostró más que feliz por el cariño que ha recibido actualmente.

Prueba de lo anterior sería que Karime todavía acude a diversas entrevistas para hablar acerca de su experiencia en ‘La casa’, así como las fuertes polémicas que se vivieron en este reality, tal como los encontronazos entre Gala Montes y Adrián Marcelo.

Karime Pindter / FB: Karime Pindter

Te puede interesar: Tunden a Briggitte Bozzo por comportamientos “cariñosos” con Mario Bezares; ¿Brenda reaccionó?

Karime Pindter habla de su velorio en su vida pasada

En esta ocasión, la exshore sorprendió al hablar más acerca de sus creencias. Lo que hace para atraer éxito y, así, tener una buena vida. Recordemos que ella y su mamá siempre hablaron de “prender el cirio” para tener suerte en las competencias de ‘La casa’.

Eso no es todo, Karime reveló que siempre llevó a cabo el ‘Access consciousness’, un conjunto de herramientas y técnicas diseñadas para ayudar a las personas a cambiar su vida y conciencia. Aunque en TVNotas te dimos a conocer más de sus secretos con el que obtiene su éxito.

Karime Pindter / FB: Karime Pindter

Ahora, Pindter habló como nunca en el pódcast de Alexis de Anda de nombre ‘El viaje’, sobre sus experiencias astrales y místicas, a lo largo de su vida.

En un momento de la plática, Karime confesó que recuerda muy bien un detalle de su vida pasada. Apuntó que en su infancia ¡vio su velorio!

“Yo tuve una visión de niña que, hasta me acuerdo de una muerte que tuve. De una vida, yo me acuerdo de un velorio, que yo era la del velorio”. Karime Pindter

“Me estaban velando a mí y tengo ese recuerdo desde niña hasta la fecha. Me acuerdo de eso”, comentó.

Karime Pindter / Instagram

No te pierdas: Jorge ‘Coque’ Muñiz da más detalles de la boda entre Mónica Noguera y Erik Rubín

¿Cómo se vio Karime Pindter en su velorio?

Alexis no pudo evitar sentir curiosidad sobre esta visión y le preguntó más detalles de cómo se vio en este “recuerdo”.

“Yo era una persona grande y me estaban velando y ya. Solo me acuerdo de que era como una señora ya mayor, o sea, viejita, ya con pelo blanco y me estaban velando ahí. Lo tengo muy presente”, dijo Karime.

Karime Pindter / Captura de pantalla

“Es cuando digo: '¿Cómo una niña, de 5 años, va a estar pensando en esto?’. Yo digo, esto viene de vidas pasadas”, agregó.

Sin duda, la mayoría de internautas se quedaron anonadados con las declaraciones de Karime. Sin embargo, hubo quienes coincidieron con la visión de Pindter. ¡También han visto parte de sus vidas pasadas!

Karime Pindter / Karime Pindter

Mira: Karime Pindter confiesa su secreto para ser famosa y exitosa: “Todo llega a mí"

Karime Pindter confiesa su secreto para ser famosa y exitosa

En este martes de TVNotas también te compartimos el secreto de Karime Pinder para ser famosa y exitosa en todos sus proyectos laborales. ¡Práctica estos métodos desde hace varios años! No te pierdas de nada, da clic y entérate.



Así lo dijo Karime Pindter: