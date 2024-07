Karla Díaz tuvo un romance secreto con el hermano de Daniel Bisogno y él la terminó engañando

Karla Díaz fue parte del grupo JNS, antes Jeans en la década de los 90. En aquel entonces querían que la guapa cantante conservara su imagen tierna en el grupo y le prohibían tener novio.

En una entrevista con Yordi Rosado, Karla recordó esta época y dijo que mintió por un buen tiempo porque sí tenía novio, pese a tenerlo prohibido.

La creadora de ‘Pinky promise’ mantuvo un romance con Alex B, hermano de Daniel Bisogno, y los descubrieron.

Checa: Tania Rincón presume sus románticas vacaciones junto a Pedro Pereyra: FOTOS

Así se veían las JNS en los 90 / Instagram

“No puedes tener novio y empecé a tener un novio, no sabían y un día se enteran, justamente en el último show de JNS en el Metropólitan, se enteran que tengo novio y fue el acabose”, dijo.

El detalle que hizo que los descubrieran fueron unas flores que Alex le llevó. “Anduve con el hermano de Daniel Bisogno, Alex, era algo que estaba medio pasando, estaba súper secreto y llego al Metropólitan, me da unas rosas al final del show y se enteran los mánagers. En los 90 era mucho de que no puedes decir que tienes novio, la edad, que tienes vida social, que te vean con amigos, pero al final la gente se enteraba y yo no podía tener novio y fue frustrante”, indicó.

Puedes ver: Carlos Salcedo rompe el silencio sobre la muerte de su hermana; revelan sus últimos momentos

Alex Bisogno es hermano de Daniel Bisogno / Instagram

Alex B le rompió el corazón a Karla Díaz

En otra entrevista con Pati Chapoy, Karla contó que el romance terminó cuando él le fue infiel y la ruptura fue muy dolorosa porque la cantante ya era parte de la familia Bisogno.

“Alex fue increíble como novio pero sí tuvimos nuestro momento duro donde él me puso el cuerno”, señaló.

La relación con la familia de él fue tan cercana que, Daniel y la exintegrante de JNS se siguen llamando “cuñados”.

Fue muy doloroso porque tú sabes la relación que tengo con Dani, mi cuñado, hasta la fecha nos decimos cuñados. Fue doloroso separarme de la familia, de Daniel, fue durísimo. Yo decía, ‘pero ¿por qué? Si yo soy parte de la familia’. Yo ya era como una hija más”, finalizó.

Mira: Karla Díaz rompe en llanto al recordar a su padre: “la cosa más terrible que me ha pasado en la vida”