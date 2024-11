Karla Sofía Gascón se enojó cuando la llamaron ‘mujer trans’ en el programa ‘El hormiguero’

Karla Sofía Gascón, reconocida por su destacada actuación en la película mexicana “Nosotros los nobles”, marcó un hito en su vida al realizar su transición de género.

Este valiente paso, que la expuso a una intensa cobertura mediática, no opacó su talento. Por el contrario, Gascón ha demostrado ser una actriz excepcional, obteniendo el premio a ‘Mejor Interpretación Femenina’ en el prestigioso Festival de Cannes por su papel en “Emilia Pérez”, compartiendo créditos con grandes estrellas como Selena Gomez, Zoe Saldaña y Adriana Paz.

Su creciente reconocimiento internacional la ha llevado a participar en programas de televisión como “El hormiguero”, donde su reciente aparición ha generado un gran debate en redes sociales.

Hace unos días la actriz fue Invitada al programa de televisión “El hormiguero”, Karla Sofía Gascón se mostró visiblemente incómoda ante la pregunta de Pablo Motos sobre que se siente ser la “primera mujer trans nominada en Cannes”. La actriz respondió con firmeza:

Karla Sofía Gascón

“Pues que no me molan (gustan) los adjetivos. A lo mejor también soy la más alta…Yo me he desarrollado en el odio de muchas personas, pero he llegado a muchos sitios. La verdad que los adjetivos a mí me (molestan) un poquito”.