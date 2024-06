Kate del Castillo está ente los nuevos miembros invitados por la Academia de Hollywood

Once distinguidos artistas cinematográficos mexicanos han recibido una notable distinción de la Academia Americana de Artes y Ciencias Cinematográficas, conocida por otorgar los premios Oscar. Entre ellos se encuentran la actriz Kate del Castillo, la talentosa realizadora Lila Avilés, y la destacada directora del Festival Internacional de Cine de Morelia, Daniela Michel.

La Academia reveló la lista de invitados, quienes tendrían la oportunidad de formar parte de esta prestigiosa institución y ejercer su derecho al voto para futuras entregas de los premios Oscar. Esta inclusión no solo reconoce el talento de estos profesionales del cine mexicano, sino que también promueve una mayor diversidad y representación dentro de la industria cinematográfica mundial.

Junto a Kate del Castillo, otras figuras prominentes como los cinefotógrafos Damián García y Dariela Ludlow, la vestuarista Gabriela Fernández, y las productoras Daniela Alatorre y Fernanda de la Peza, también fueron seleccionados para unirse a la Academia. Este grupo de siete mujeres y cuatro hombres abarca diversas áreas del medio fílmico, desde la cinematografía y la producción hasta el diseño de vestuario y el sonido.

Kate del Castillo fue una de las mexicanas invitadas a La Academia de Hollywood para poder votar en los premios Oscar / Instagram

Kate del Castillo honrada por ser parte de los premios Oscar

Kate del Castillo, es conocida por su trabajo tanto en México como en Hollywood y ha sido un referente de la industria con películas como ‘Bad boys for life’ y ha compartido créditos con Idris Elba y Will Smith, entre otros famosos.

Kate, quien radica en Los Ángeles, California desde hace unos años, habló de esta noticia y expresó: “Es una sorpresa súper grande que me llega en un momento súper lindo ahora que estoy filmando en México una película, y estoy muy contenta porque no me lo esperaba para nada”.

Kate del Castillo habló de la invitación que recibió / Clasos

“Lou Diamond Phillips (La Bamba), que es un gran amigo mío, uno de los actores, él me apoyó mucho, así que estoy muy agradecida con él”, agregó.

Kate destacó la responsabilidad que tiene el aceptar esta invitación y quiere comprometerse con su papel: "(Acepto) Con la mayor humildad del mundo, pero también con sus compromisos, porque es un compromiso enorme. Es un peso gigante que uno tiene que demostrar: presentarse, votar (para el Oscar), ser honesto y justo, no es cualquier cosa”, finalizó.

