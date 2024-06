Eduardo Yáñez se disculpa públicamente tras polémica con reportera: “Cometí un error”

Tras el encontronazo que protagonizó con la reportera Patricia Cuevas en la alfombra roja de los premios Grandeza Hispana, Eduardo Yáñez se disculpa públicamente por sus acciones.

A través de una entrevista virtual para ‘De primera mano’, la cual fue retomada por ‘Sale el sol’, el actor lamentó que “todo resultara de esa manera”, pues el evento estaba enfocado en rendirle homenaje al productor Nicandro Díaz, quien falleció el año pasado.

También explicó que, en su momento, no sabía que el celular era de Cuevas y simplemente lo tomó porque sentía que lo “estaban picando” con dicho objeto.

“Yo sentí que me estaban picando la espalda y estiré la mano y agarré un celular y era el de Paty, desafortunadamente. Un poquito Paty, con sus preguntas duras de siempre, pero yo a Paty siempre la he atendido, le he contestado. Me he aguantado”, indicó.

#EduardoYáñez ACEPTÓ y se DISCULPÓ por sus ACCIONES contra REPORTERA a quien le quitó el celular | #SaleElSol🌞: https://t.co/GhOyR6g1Ut pic.twitter.com/ns7QGyawMz — Sale el Sol ☀️ (@saleelsoltv) June 26, 2024

Te podría interesar: Eduardo Yáñez fue a la iglesia previo a polémica con reportera; en redes afirman que “le faltó Jesús”

Eduardo Yáñez cree que Patricia Cuevas tiene algo en su contra

Pese a reconocer que “cometió un error”, afirmó que la reportera siempre ha sido “agr3siva” a la hora de entrevistarlo, pues suele “soltarle preguntas durísimas”.

“Siempre que me la encuentro. Me suelta preguntas durísimas, super agr3sivas. Ella me decía ‘dame mi celular’ y yo le dije ‘no, te lo voy a dar allá adentro’. Se lo mandé con mi asistente y ya no lo quiso recibir. Se ve que estaba muy enojada” Eduardo Yáñez

El histrión reiteró que se equivocó al tomar el móvil de Patricia. No obstante, sugirió que sus acciones fueron producto del hartazgo que muchas veces sienten los artistas ante la insistencia de la prensa.

“Sí la ca… la verdad, porque eso no se debe hacer, pero ¿qué hago? O sea, que nos 3mpuj3n a nosotros sí está bien, que nos picoteen por la espalda sí está bien. Todo eso sí está bien”, dijo.

Eduardo Yáñez / Javier Hernández, TVNotas

Checa: Geraldine Bazán se defiende de Maxine Woodside por polémico comentario: “De eso comen”

Sobre una posible demanda en su contra por lo ocurrido, simplemente señaló que estaba dispuesto a asumir las consecuencias de sus actos: “Si la ley me llama al error que yo cometí, tengo que comparecer, obviamente. No puedo andar jugando con eso”, puntualizó.

Para finalizar, manifestó que, para él, Cuevas tiene algo “en su contra”, pues siempre ha sido muy dura al momento de realizarle una entrevista: “Yo siento que a esa chava no le caigo bien porque siempre me agarra igual, me pregunta igual y siempre me agr3d3 de la misma manera”, concluyó.

Eduardo Yáñez / Facebook: Eduardo Yáñez

Patricia Cuevas sí procederá legalmente en contra de Eduardo Yáñez

Tras compartir la entrevista de Eduardo Yáñez, los conductores de ‘Sale el sol’ reportaron que Patricia no planea algún tipo de reconciliación, pues hoy se presentará a la Fiscalía para darle “seguimiento al caso”.

Hasta el momento, Patricia Cuevas no ha reaccionado a la disculpa ofrecida por Eduardo Yáñez. No obstante, hace poco se informó que presuntamente había sido diagnosticada con una parálisis facial tras lo sucedido. Recordemos que el encontronazo incluyó la intervención de la seguridad de lugar, cuyos integrantes habrían forc3je4do con las personas presentes.

Mira: Eduardo Yáñez: Famosos reaccionan al encontronazo entre el actor y una reportera ¿lo defendieron?

Alejandro Isunza, TVNotas, OMG 2024