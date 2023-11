Kimberly, la más preciosa, firmó contrato con Televisa pero lo anunciarán hasta el próximo año

El grupo llamado ‘las Perdidas’, conformado por Wendy Guevara, Kimberly ‘la más preciosa’ y Paola Suárez, ha ganado poco a poco terreno en el mundo de la farándula. Con su peculiar forma de decir las cosas se volvieron virales en las redes sociales, y se convirtieron en todo un fenómeno.

Tras su paso por La casa de los famosos y ser la ganadora de la primera temporada, Wendy se ha vuelto una revelación en las redes y la televisión. Su reality, Perdida pero famosa, para la plataforma de streaming ViX fue un éxito. Ahora quieren repetir la fórmula.

En exclusiva, una persona que trabaja para Televisa nos cuenta: “Como vieron lo que provocó Wendy con La casa de los famosos, y todo lo que ha salido, hace unos días firmaron con Kimberly como artista exclusiva por dos años. La meterán en la segunda edición de La casa de los famosos, en abril o mayo. También le harán programa”.

Nuestra fuente dijo que Kimberly y los ejecutivos de Televisa están contentos con esta unión: “En los focus groups salió que, después de Wendy, Kimberly es la más querida de las tres. Por eso les interesó firmar con ella. Llegaron a los mismos acuerdos que con Wendy. Ella se hará responsable de sus redes, pero, a partir de ya, cualquier campaña en la que entre, una parte será para Televisa”.

La Casa de los Famosos México ha sido uno de los programas más vistos de la televisión mexicana / Facebook: La Casa de los Famosos México

Mencionó que, por estrategia, aún no lo quieren anunciar: “Quieren callarlo un poco, aunque varios se están dando cuenta. A los eventos y alfombras rojas va acompañada de gente de Televisa, para que no diga algo que aún no puede decir. A principios del siguiente año lo anunciarán. No quieren que sea una copia de lo que se ha hecho con Wendy, pero sí que sea en la misma línea”.

Nos dijo que Kimberly es la que está más emocionada: “Ella está muy contenta con las cosas que están pasando. Por eso ahora sale más en la pantalla. En su boda también se harán eventos exclusivos para los espacios en los que podría entrar”.

Nos dijo que Kimberly es la que está más emocionada: “Ella está muy contenta con las cosas que están pasando. Por eso ahora sale más en la pantalla. En su boda también se harán eventos exclusivos para los espacios en los que podría entrar”.

Kimberly la más preciosa ya firmó exclusividad con Televisa / Luis Marín

Aseguró que, aunque podría ser un personaje importante en el reality show, no cree que gane: “No creemos que se repita un fenómeno como Wendy. De que armará polémica y mucho ruido, eso que ni qué. Entrarían 15 habitantes y no 13 como en la pasada edición, para que dure un poco más al aire y tenga mayor impacto. Se están cerrando algunas contrataciones y opciones para la nueva temporada.”

“El cuadro de conductores se queda tal cual: Galilea (Montijo) a la cabeza, Odalys (Ramírez) y Diego (de Erice) de coconductores y Ceci Galliano y Mauricio Garza en la parte digital”.

Le preguntamos si también se estaría contemplando contratar a Paola. Nos comentó: “Ella es un caso aparte. Aunque sí le interesa a la empresa, nos dijo que estaba cerrando con otra televisora. Y está bien. Todo el mundo dice que entrará a La casa de los famosos de Telemundo, pero no sabemos más. Mientras no tenga televisora, ella seguirá invitada en varias cosas”, concluyó.

Kimberly Irene dejó en claro que no teme confrontar a Sebastián Reséndiz por todo lo que ha dicho sobre ella / Instagram: @kimberly_lamaspreciosa

Si quieres conocer todas las entrevistas en exclusiva que, esta semana tu revista revista TVNotas impresa y digital tiene para ti ¡Corre a comprarla ya!