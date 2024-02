Kimberly ‘La más preciosa’ se llevó a su esposo a Japón a su luna de miel y ya quieren familia

La youtuber Kimberly ‘La más preciosa’ hace frente a las críticas que la tachan de mantener supuestamente a su esposo, Oscar Barajas. “Si lo mantengo o no es cosa que a la gente no le interesa saber. Tampoco estoy contratando un escort. Estoy con mi esposo. La gente que lo dice es porque no tiene una vida propia. Mis respetos a esos comentarios”.

A unos meses de casada le preguntamos cómo va su matrimonio con Oscar, pues en redes sociales han protagonizado pleitos escandalosos. “Estos tres meses de matrimonio han sido muy bonitos. Estoy muy contenta... Mi relación es más formal. Ya estoy casada. Considero que todo tipo de situación se arregla de manera personal. Se ha hecho público todo eso porque soy de redes. Me gusta que la gente conozca un poco más de mi vida y por eso salimos peleando. Pero no pasa nada. Aquí seguimos juntos y contentos”.

Kimberly señaló que el secreto para llevar un buen matrimonio es la comunicación. “Se tiene que platicar. Corregir lo que está mal y que ambos lleguen a un acuerdo. Y si no se logra esto, pues separarse por lo sano”.

Kimberly y su esposo han disfrutado de estos meses de casados / Instagram: @oscar_barajas00

Respecto a sus planes de convertirse en papás, Kimberly mencionó: “Claro que sí. Estamos viendo eso. Ojalá que lo podamos hacer”.

Al preguntarle si Oscar ya dejó de consumir sustancias t0xics, Kimberly aseguró: “Todo salió en el video. No puedo ocultar nada. Incluso estamos muy bien porque los dos juramos ante Dios ya no hacerlo para salvar nuestro matrimonio. No sabía qué se podía hacer para no fumar, para no consumir sustancias tóxicas o alcohol. Yo lo hice por tres meses y él por más tiempo. Yo no quiero darle tentación”.

Kimberly está muy feliz porque se fue de luna de miel con su marido. “Me fui de luna de miel a Japón. Me llevé el babydoll, el cachetero y la pijama”, nos contó.

La pareja se fue a Japón de luna de miel / Redes sociales

¿Kimberly Irene sigue siendo amiga de Wendy Guevara?

La influencer aclaró a TVNotas si aún tiene amistad con Wendy Guevara, pues se ha dicho que ya no son amigas y que ya no se hablan. “Me llevo la vida relajada. No es necesario que te enganches con esos comentarios. Estoy contenta de todo lo que le está pasando a Wendy. Crecí con ella. Pasamos muchas cosas juntas. Yo sigo bien con ella. No es cierto que nos peleamos. Somos amigas y la quiero mucho”, finalizó.

