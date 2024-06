Kimberly se ataca al no ser elegida en LCDLFM; envía mensaje a la productora y en redes la cancelan

Dentro de pocas semanas, iniciará la nueva temporada de ‘La casa de los famosos México’ y la polémica ya comenzó desde ahora con una de las Perdidas.

Hace algunos días, Kimberly Irene, más conocida como Kimberly ‘La más preciosa’ reaccionó a los rumores que apuntaban a que había sido descartada de ‘La casa de los famosos México 2’ por un supuesto problema de consumo dependiente de algunas sustancias.

Sin embargo, la versión que dio la influencer es que tiene otros compromisos que cumplir, lo que le impide estar en el famoso reality: “En julio empiezo otro proyecto. En ‘Perfume de gardenia’, le estamos echando ganas”, manifestó.

Kimberly se ataca al no ser elegida en LCDLFM

Todo parecía haber quedado aclarado hasta ese momento. Sin embargo, en una transmisión en vivo, Kimberly volvió a abordar el tema, esta vez visiblemente molesta por los rumores en su contra. Aprovechó la ocasión para enviar un contundente mensaje a la persona que había difundido la supuesta razón por la que no participaría en el reality.



“Me comentaron que salió una chica diciendo que no, que yo no era elegida porque yo consumía sustancias tóxicas, nocivas para la salud, y dije: ‘Ay, pobre, per.., ni que ella me las comprara, vive conmigo o criq… conmigo” Kimberly, La más preciosa “Me comentaron que salió una chica diciendo que no, que yo no era elegida porque yo consumía sustancias tóxicas, nocivas para la salud, y dije: ‘Ay, pobre, per.., ni que ella me las comprara, vive conmigo o criq… conmigo”

Finalmente Kimberly también comentó que, en su opinión, esos detalles no son relevantes para las televisoras: “Una televisora no se fija en eso, si consumes o no. Lo que busca es tu talento, tu persona y tu profesionalidad”.

Kimberly, ‘La más preciosa’, sale funada en redes por sus comentarios

Las palabras de la influencer no fueron bien recibidas por los cibernautas, quienes criticaron a Kimberly. Muchos consideran que, de las tres “Perdidas” - Wendy Guevara, Paola Suárez y ella - Kimberly es un mal ejemplo, por lo que no la veían como una candidata adecuada para aparecer en televisión.

