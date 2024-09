La academia: este es el alumno que abandonó el concierto 10, domingo 22 de septiembre

Este domingo 22 de septiembre se llevó a cabo el concierto número diez de la decimocuarta generación de La academia. Los alumnos presentaron temas de películas entrañables de Disney. La apertura estuvo a cargo de los alumnos, los exalumnos y el maestro Raúl Carballeda, quien diera voz a Timón, cantando ‘Hakuna Matata’. Luego, los exalumnos cantaron ‘Bajo el mar’. Así, el décimo concierto se convirtió en #LaAcademiaDisney.

Los ocho alumnos que quedaron esta noche y los exalumnos se presentarán este próximo viernes en el concierto Generaciones en la Arena CDMX.

Jaime Camil recordó que el ganador de La academia se llevaría un millón de pesos, e informó que él pondría 250 mil más de su bolsa por lo que ahora el premio sería a partir de ese momento de 1,250,000 pesos. Por eso, el querido presentador invitó al público a votar, y a las grandes empresas, también a apoyar con alguna cantidad para aumentar el premio. El llamado ‘tío Richie’, Ricardo Salinas Pliego, dueño de TV Azteca, respondió a este llamado y poco antes del final del programa, le informó a Jaime Camil que aportará 1 millón de pesos más, por lo que a partir de esta noche, el premio para el ganador de La academia aumentó a 2 millones 250 mil pesos.

El panel de críticos estuvieron los cuatro que lo han integrado desde el primer programa: Chiquis, nominada a un Emmy, Lola Cortés, caracterizada como las brujas de Disney, Espinoza Paz y Arturo López Gavito. En el décimo concierto también participaron los maestros y el director, Héctor Martínez.

Jaime recordó que Brandon se tuvo que ausentar de la casa en la semana por temas de salud. Fue atendido por especialistas, porque es prioridad la salud de los alumnos, según comentó el conductor. Además, explicó que le guardarían el lugar que se ha ganado y su presentación esta noche dependería de él mismo. si decidía participar esta noche y si los médicos se lo autorizaban.

Mar Lara, 18 años, de Guadalajara, Jalisco presentó de la película ‘Frozen’, la canción ‘Libre soy’

Las críticas iniciaron con Artuto López Gavito. Reconoció la gran expresión corporal y el dinamismo del grupo. Corporalmente ha sido el mejor trabajo hasta ahora. Le habría gustado que la voz estuviera a la par. Hubo un gallo al final. Ojalá cuerpo, alma y voz se hubieran alineado, pero hay que trabajar en eso. Chiquis la vio más empoderada y eso le encantó, pero sintió que no se halló vocalmente en la canción. Lola Cortés le recomendó que relajara la voz para encontrar los graves y en los agudos y aventaba la voz de pecho pero debía ser de cabeza. Le sugirió que esta noche fuera de aprendizaje pues lo puede lograr. Espinoza Paz hizo notar la gran evolución que ha habido desde que llegó, pues ella es artista, con un futuro muy bello.

Brisa Santana, 25 años, de Acapulco, Guerrero, cantó ‘Cuan lejos voy’ de Moana

Lola Cortés le dijo que está imparable y la ha visto crecer cada semana. La ve en un musical en el futuro. Espinoza Paz reconoció su gran capacidad vocal. Cada noche ha hecho un increíble papel, pero dijo que la siente frustrada porque al final de cada concierto pasa al frente entre las menos votadas: ‘Pase lo que pase, búscame y en lo que te pueda servir, aquí estaré para ti’. Chiquis le dijo: “Sí se puede”. Le encantó lo que hizo maravilloso, alegría y orgullo. Arturo López Gavito les dijo a los alumnos que estas canciones son para crear historias, como lo hizo Brisa. Su afinación fue extraordinaria a lo largo de la canción: “De Brisa no se esperaba nada en La academia y a lo largo de las semanas has contado una historia diferente. Hoy lo hiciste perfecto”.

Mario Girón 17 años, de Monterrey, Nuevo León, cantó ‘No importa la distancia’ de Hércules

A Espinoza Paz le encantó cómo se siente seguro en el escenario y la afinación en su voz. Le felicitó. Lola Cortés hizo notar cómo se siente la magia de Disney en el escenario. Respetó la canción y se sintió su magia y presencia en el escenario. Demostró el artista que es, pleno, entero, hermoso, cantando perfecto. “Niño, vas pa’arriba”. A Chiquis le pareció que tiene la sonrisa de Hércules. Le gustó mucho su presencia escénica y lo felicitó porque lo hizo espectacular. Arturo López Gavito le dijo que su responsabilidad como críticos es darle cosas para crecer. Si ha habido un alumno constante, había sido él. Hubo un momento de luz. Entendió de lo que habla la canción y todo se armó en su mente, físico y alma. Fue algo extraordinario en el escenario.

Los papás de Mario lo felicitaron por su cumpleaños, como una gran sorpresa

Jaime contó que Mario está a unos días de cumplir la mayoría de edad. Como una gran sorpresa llegaron al escenario los papás de Mario para felicitarlo. Su mamá y su papá lo abrazaron amorosamente y él rompió en llanto. Su papá le dijo que es un orgullo que esté alcanzando este sueño y que sus hermanos también estaban ahí para desearle feliz cumpleaños. Se dijeron muy orgullosos de su hijo. Mario agradeció la sorpresa, pues que ha extrañado mucho a sus papás, de quienes les ha platicado a sus maestros. ¡Le regalaron una playera del equipo Tigres firmada por todos los integrantes!

Caro Heredia, 26 años, Hermosillo, Sonora, cantó de la película ‘Aladdin’ el tema ‘Un mundo ideal’

Caro decidió dedicar esta canción para su niña interior. Lola Cortés se puso de pie al término de la interpretación pues logró personificar a esa mujer: “Naciste con este don. Madurar no es restar. Es sumar. Nunca dejes ir a tu niño, que viene a jugar. Eres maravillosa”. Chiquis le dijo que estuvo regia: “Eres una princesa de Disney. Tu falseto muy bonito, Me llevaste a tu mundo”. Espinoza Paz le reconoció su maravillosa actuación, magia, sentimiento, manejo: “Es una esencia irreversible, que no retrocede, permanente. Enhorabuena”. Arturo López Gavito cerró los ojos para escuchar toda la canción. Recordó que Jazmín es la primera princesa de origen no europeo: “La manera de que esa niña se apoderó al cantar y la reproducción de la escencia de Jazmín fue impecable. La voz fue dando un contexto de un mundo ideal, con esa princesa con los ojos enormes que hablaron por encima de la voz. Tu ejecución vocal fue perfecta”.

Brandon tuvo un problema de salud en la semana, que tuvo que atenderse y puso en duda su participación en el décimo concierto

A Brandon le asignaron el tema “Yo soy tu amigo fiel” de la película “Toy story”. Sin embargo, en la semana tuvo un trabajo importante con todos los alumnos, y tras la baja de defensas por el tratamiento dental que tuvo la semana previa, presentó un problema importante de salud, en el que se dijo ansioso y que su cuerpo no le respondía. Recibió atención médica especializada, pero se sabría si se presentaría en el concierto décimo hasta el final.

Isaveli Laina, 22 años, Tetitlán, Guerrero se presentó con ‘Sueña’ de El Jorobado de Notre Dame

Arturo López Gavito se puso de pie por el director y los profesores porque han logrado lo inesperado con estos alumnos, según les dijo. A Isaveli le señaló que su ejecución había sido hermosa, divina, digna de una película de Disney que busca la excelencia. Lola Cortés hizo notar que le había mostrado antes el audio del hijo del señor Tomás Méndez por su actuación de la semana pasada. Le pidió que entendiera que su canto llega a corazones que no se imagina para decir: “Yo quiero ser Isaveli. Quiero cantar con Isaveli”. Chiquis reconoció lo bella que había sido la noche y recordó que esta canción la hizo soñar y la transportó a su niñez. Además, se refirió a la presencia de Isaveli, su magia en el escenario, su voz potente y a la vez dulce que le encantaron y tenía ganas de llorar. Espinoza Paz apuntó que todos los muchachos habían tenido una participación muy bella. Le dijo a Isaveli que había brillado y que esta noche no lo dejó para después, lo hizo hoy.

Jessy Portillo, 28 años, Guamúchil, Sinaloa, interpretó ‘Esta noche es para amar’ de El Rey León

A Chiquis le encantó su voz. Lo sintió feliz y seguro. Se quedó encantada y hasta le dieron ganas de llorar porque Jessy regaló algo muy bonito esta noche. Espinoza Paz recordó que esta noche demostró lo fuerte que es, el brillo en su voz y le convenció que este joven trae muchas ganas. Le aconsejó que tuviera presente que los obstáculos que nos pone la vida requiere de guerreros para vencerlos y lograr los sueños que uno quiere. Además, también le recomendó recordar que la actitud que dicta hasta dónde vamos a llegar. Lola Cortés confesó que ella y López Gavito tenían miedo de qué iba a pasar, pero empezó susurrado y fue contando la historia. Le encantó. Para Arturo López Gavito lo felicitó. Le pareció extraordinario, “Grande”.

Edith Evans, 24 años, de Apatzingán, Michoacán, interpretó ‘Bella y Bestia son’ de la película ‘La Bella y la Bestia’

Aparecieron en video los amigos de Edith, Geraldine Cabrera y Erick Coria que cantaron en un festival esta canción y le mandaron las mejores vibras. Las críticas iniciaron con Lola Cortés, quien fue elegida por Disney para interpretar a Bella en el musical que se presentó en los años 90 en México. Lola notó que Edith se convirtió en la Bella cantando, pues lo hizo con toda la delicadeza. Luego reveló: “Me encantaría cantar contigo”. Arturo López Gavito le dijo que fue fantástico y lo llevó a un momento de unión en familia y mucha emoción. Chiquis le dijo que brilló de una manera bella y le contó la historia. Su voz fue impresionante. Espinoza Paz escribió algo para Edith mientras cantaba:

“Si fuera de día, el sol diríra: Ilumina tú. Me voy. Iluminarás mejor.”

Julio Ávila, 20 años, de Hermosillo, Sonora, se presentó con ‘Recuérdame’ de la película Coco

Trabajó durante esta semana la presentación de esta noche que fue difícil porque él perdió a su papá cuando era muy pequeño y en esta película y el tema se recuerda a quienes se nos adelantaron. Jaime Camil apuntó que esta canción es muy especial para él y para López Gavito, quien tiene una relación con Disney. El tema fue interpretado por un exacadémico, Carlos Rivera, y el querido presentador le dio voz al personaje del papá en la versión original.

Presentaron un video de los sobrinitos de Julio quienes le escucharon cantar en los ensayos y se emocionaron. Con esto le recordaron lo importante que es la familia.

Tras la presentación, Lola Cortés no pudo contener las lágrimas. Le dijo a Julio que la tomó de la mano y creó la magia; “Eres muy grande, niño. Nunca dejes de creer en ti”. Espinoza Paz le recomendó que tuviera presente que los sueños requieren mucho de creer en uno. Cuando él perdió a su mamá a los 15 años, todos pensaban que se iba a tirar a los vicios: “Mira dónde estoy. Dale gracias diario a la vida y levántate siempre”. A Chiquis también la canción le recuerda a su mamá. Le dijo que la textura en su voz fue hermosa y le encantó verlo bien. Le dijo esta frase: “Sin presión no hay diamantes (Thomas Carlyle), sin fricción no hay crecimiento...”. Todo esto, tras la situación emocional que presentó Julio hace un par de conciertos.

Arturo López Gavito recordó que esta película tiene una historia muy fuerte con Jaime y con él. Durante seis años trabajaron con Pixar para darle la visión de lo mexicano a “Coco”. Platicó que la canción no tenía mucha letra y pidió que se le metiera mano para aumentarla, pero no se permitió, por lo que Carlos Rivera con los productores tuvieron que trabajar mucho. Esta canción abrió la carrera de Carlos Rivera a nivel internacional. “Te convertiste en un niño que nos llevó al más allá y nos hizo regresar. Fue inmaculado”, cerró López Gavito.

Jaime Camil le preguntó al director cómo había visto a los alumnos en este concierto. Héctor Martínez les dijo a los académicos que este era su examen final. Se le quebró la voz al reconocer que hasta el momento todos habían aprobado con calificación altísima, que había sido un honor impresionante encontrarse con una generación dispuesta abrir su alma y se habían entregado con fe ciega a lo que realmente son. “Esta Academia es poderosa y trascendental por ustedes.”

¿Cantó Brandon, tras su problema de salud esta semana?

Brandon preparó ‘Tu amigo fiel’ de la película Toy Story. Jaime anunció que tuvo que ser atendido fuera de La academia no fue posible que se presentara esta noche. Estaba montado su número pero lamentablemente no se presentó.

Alumno expulsado en el décimo concierto de La academia, el domingo 22 de septiembre

La noche del domingo quedaron los ocho semifinalistas. Ellos se presentarán con los exalumnos en el concierto Generaciones de La academia, el viernes 27 de septiembre en la Arena CDMX. ¿Quiénes fueron?

Las maletas de los nueve alumnos estaban en el escenario, los ocho que cantaron y también la de Brandon.

Los primeros cuatro alumnos salvados fueron:

Mario

Isaveli

Brisa

Jessy

Los tres alumnos menos votados fueron:

Julio

Brandon

Edith

Mar y Caro quedaron también salvadas.

Final inesperado del décimo concierto de La academia

El final del décimo concierto fue sorprendente. Brandon mandó un video en el que explicó que había tomado la decisión de retirarse del proyecto por priorizar su salud. Agradeció a La academia y a todos. Jaime Camil dijo que respetaban su decisión. Los críticos estaban sorprendidos al igual que los maestros y todo el público.

Ellos son los semifinalistas de La academia 2024

De último minuto, Jaime Camil informó que se había tomado la decisión de que ningún otro alumno abandonara La academia. Por ello, todos los académicos que se presentaron la noche del 22 de septiembre son los semifinalistas.