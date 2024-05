La casa de los famosos de Telemundo: Llegó a su fin y te contamos los mejores enfrentamientos de la temporada

El pasado 23 de enero comenzó La casa de los famosos de Telemundo. Se convirtió en una de las temporadas más vistas y polémicas de las cuatro que se han transmitido. Sin embargo, llegó a su fin este 20 de mayo. Esta cuarta temporada fue ganada por la puertorriqueña Maripily Rivera, mientras que el segundo y tercer lugar se los llevaron Rodrigo Romeh y Lupillo Rivera, respectivamente.

Alfredo Adame contra Lupillo Rivera ¡No faltaron los gritos!

Alfredo Adame se enfrentó varias veces a Lupillo Rivera. En una de esas peleas por poco llegan a los golpes. Esto se dijeron:

LR: "¿Por qué hablas a lo pen…?”

AA: “Yo no estoy hablando a lo pen… Aquí el único pen… eres tú. ¿Quieres que te lo demuestre?”

LR: "¡No sabes perder!”

AA: “Chin… a tu madre”.

Alfredo Adame y Lupillo Rivera tuvieron un fuerte discusión / Captura pantalla Telemundo

Alfredo Adame contra Cristina Porta ¡Se dijeron de todo!

El actor también se enfrentó a la conductora. Este encuentro se originó porque Adame se mudó del cuarto ‘Agua’ al ‘Fuego’. Esto no le gustó a Porta y se gritaron.

En el posicionamiento, él le dijo: “Te has convertido en la apestada de la casa. Eres un fastidio para el alma. Me repugna tu estu... Se me hace que traes una muela destapada, porque te huele muy mal la boca”.

Ella respondió: “Yo salgo y estoy rodeada de amor. Tú sales y estás solo. Me das lástima”.

Cristina Porta y Alfredo Adame se enfrentaron / Captura pantalla Telemundo

Rodrigo Romeh contra Carlos Gómez ¡Hubo g0lp3s y expulsión!

Otro de los conflictos que enfureció al público fue el de Rodrigo y Carlos. Este último rompió las reglas y golpeó al modelo en el vestidor. “La jefa” no pasó por alto esto y lo castigó con la expulsión inmediata, sin permiso de permanecer en las galas posteriores a su salida.

Carlos Gómez fue expulsado por agr3dir a Rodrigo Romeh / Captura pantalla Telemundo

Enemistad entre Aleska Génesis, Geraldine Bazán y Maripily Rivera

Aleska Génesis causó preocupación al inicio del show, ya que fue detenida llegando al país por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y encerrada en el penal de Santa Marta por presuntamente haber robado tres relojes de diez millones de pesos.

Un juez la puso en libertad pocas horas antes de entrar a La casa. Hace un par de semanas el suceso se convirtió en un arma de doble filo para la venezolana, porque Geraldine Bazán y Maripily Rivera arremetieron en su contra, recordándole el amargo momento que vivió en la cárcel.

Las peleas tomaron diferentes rumbos y los espectadores fueron testigos del conflicto que hubo entre Maripily Rivera y Aleska Génesis, contra Geraldine Bazán, quienes la señalaron como “hipócrita":

MR: “Te las pasas por todas las esquinas escuchando las conversaciones.. Ellos mismos te pusieron ‘la palomita mensajera’. Si tienes que decirme algo, dímelo de frente”.

AG: “Lo mínimo que puedes ser, es agradecida’.

GB: ‘A mí no me quieras voltear las cosas y te voy a decir una cosa Aleska: yo nunca he confiado en ti”.

Geraldine Bazán, Maripily Rivera y Aleska Génesis tuvieron fuertes peleas / Captura pantalla Telemundo

Lupillo Rivera @menaz0 a tres de sus compañeros

Las amistades se rompieron durante los casi cuatro meses del programa. Lupillo Rivera @menaz0 en el posicionamiento con una posible demanda a Rodrigo Romeh, Maripily Rivera y Ariadna Gutiérrez:

Lupillo: ‘Vamos a estar en contacto muy seguido porque las leyes de difamación son muy claras”.

Lupillo Rivera aseguró que demandaría a tres integrantes de cuarto Tierra / Captura pantalla Telemundo

Tres participantes decidieron abandonar

Tres famosos dejaron LCDLF4, sorprendiendo al público entero. Gregorio Pernía abandonó el reality y con lágrimas en los ojos les dedicó unas palabras de despedida a sus compañeros. Thalí García eligió escapar por la puerta de la suite y quedó descalificada. ‘La Divaza’, un participante que perfilaba para ser uno de los ganadores, salió debido a que su salud mental se vio afectada.