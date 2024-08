La casa de los famosos México: Exhiben al cuarto ‘Tierra’ ¿por esconder la comida? VIDEO

El pasado lunes 5 de agosto, Adrián Marcelo ganó el liderato de la tercera semana de ‘La casa de los famosos México’, luego de superar una serie de pruebas físicas y de destreza.

Tras la prueba, algunos integrantes del equipo ‘Tierra’ (Mariana Echeverría, Agustín Fernández, Ricardo Peralta, Potro, Adrián Marcelo, Gomita y Sian Chiong) fueron fuertemente criticados en redes por supuestamente haber escondido la comida a otros habitantes con quienes tuvieron un fuerte conflicto.

Recordemos que en la madrugada de este martes 6 de agosto se vivió una fuerte polémica dentro de ‘La casa de los famosos México’, cuando el cuarto ‘Mar’ (Karime Pindter, Arath de la Torre, Mario Bezares y Briggitte Bozzo) le realizó una broma a Sian Chiong, quien se declaró ser parte del team ‘Tierra’.

Los habitantes de ‘Mar’ decidieron sacar el colchón de Sian, lo que generó gran molestia por parte del team ‘Tierra’, ocasionando una gran polémica entre Gala Montes y Adrián Marcelo.

¿El cuarto ‘Tierra’ escondió comida en el reality show?

En el programa ‘Hoy’ se mostró un video en el que se observa a Mariana Echeverría, Agustín Fernández y Sian Chiong escogiendo algunos paquetes de comida como huevos, cereales, pan de caja y tortillas, entre otras cosas.

Al parecer, esto lo hicieron como estrategia para que la comida de la casa durara un poco más y nadie se quedara sin comer. Cabe señalar que el equipo ‘Tierra’ ya había discutido sobre la comida, asegurando que algunos habitantes comían más que otros.

A pesar de esta situación, Potro Caballero no estuvo de acuerdo con esta estrategia, mencionando que “la comida era de todos” y no se debería jugar con eso, lo que generó críticas para los involucrados.

Instagram @hoy / YT: Canal de las estrellas / Canal 5

Cabe señalar que algunos internautas aseguraron que no estaban escondiendo la comida, sino que la estaban acomodando: “No la estaban escondiendo, ahí estaban acomodando la despensa y no cabían los huevos, por eso los pasaron a un tupper y dijeron vamos a separar una parte para que nos dure la semana… No saquen las cosas de contexto”. Sin embargo, hubo otros que criticaron fuertemente esta acción:

“¿Y la jefa, la producción, qué hace? Basta”, “Así la esconde cuando se enoja con el marido quizás”, “Qué poca vergüenza de esta mujer, le tienen que poner un alto”, “¿Por qué no la sancionan? Y también a Gomita”, fueron algunos de los comentarios.

Instagram @hoy / YT: Canal de las estrellas / Canal 5

Hasta el momento, se desconoce si el team ‘Tierra’ estaba escondiendo la comida o si simplemente la estaba guardando, ya que la producción no ha dicho nada al respecto.