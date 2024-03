La casa de los famosos se pronuncia sobre la vi0lencia psicológica en el reality show

Este miércoles en ‘La casa de los famosos’, luego de varias horas de censura en la transmisión 24/7, la gala inició con un llamado por parte de Rodrigo Romeh a hacer un alto a las agresiones verbales. El integrante del cuarto Tierra se refería a Maripily Rivera por las palabras que les ha dicho a su exequipo haciendo referencia a que Ariadna Gutiérrez solo quería a hombres con dinero y que ‘la Divaza’ usaba la depresión como estrategia.

Sin embargo, este llamado solo sería una estrategia más del cuarto Tierra para poder desestabilizar a su oponente y lograr un castigo ahora que la originaria de Puerto Rico es líder y tiene inmunidad completa.

Es así que Nacho Lozano, conductor del programa hizo contacto con la casa para pronunciarse definitivamente a lo que ha ocurrido no solo en esta batalla entre cuarto Tierra y Maripily, sino también en el juego mental y verbal entre los participantes.

Recientemente se vivió la eliminación más épica en el programa cuando Cristina Porta fue la favorecida por el público con sus votos por encima de Alfredo Adame, quien en muchas ocasiones le dijo cosas como que “no valía nada” y era una “machorra”, y prometió que la iba a ignorar tanto que lograría que ella solita se quisiera ir del programa. Además, el cuarto Tierra le ha llamado ‘Inés’ por supuestamente ser ‘inestable’ y han acordado hacerle la ‘ley del hielo’ a la española para hacerla sentir mal.

Semanas atrás, Gregorio Pernía y Thalí García abandonaron el reality porque estaba comprometiendo su salud mental entre insultos y juegos de estrategias en los que se involucraba hacer ‘carpetas’, es decir, una acción falsa en el reality para destacar, como el supuesto amorío de Thalí y Lupillo, así como armar conflictos inexistentes.

Los famosos han decidido abandonar por su salud mental / Instagram

Todo esto ha desencadenado que los fans lleven bocinazos afuera de la casa diciendo palabras hirientes para participantes que no son sus favoritos y que en redes sociales los simpatizantes del cuarto Tierra y Agua se peleen con argumentos sobre salud mental hacia los simpatizantes del nuevo cuarto Fuego.

¿Qué dijeron acerca de la vi0lencia en La casa de los famosos?

Sin duda, esta ha sido la temporada más fuerte en cuanto a insultos y humillaciones, así que Telemundo ya se pronunció al respecto. El conductor, Nacho Lozano, les advirtió a los habitantes que la vi0lencia física es motivo de expulsión, mientras que la vi0lencia psicológica puede surgir, pero todos firmaron un contrato en el que se responsabilizan de sus palabras.

“Soy el conductor que forma parte de un equipo y de una empresa importante. Cada uno de ustedes sabe lo que firmó. Cada uno de ustedes sabe las palabras que han utilizado ahí adentro y sobre todo, cada uno de ustedes sabe que la vi0l3ncia física no está permitida dentro de ‘La casa de los famosos’, pero también saben que la vi0l3ncia verbal puede generar una acción que se convierta en una vi0lencia física. Ustedes están ahí adentro porque inspiran, despiertan admiración, tienen miles de seguidores. Cada uno de ustedes se tiene que hacer cargo de las palabras y las implicaciones que tenga cada una”, dijo.

Nacho conecta con la casa para hacer un llamado a la reflexión, supongo.



Hay algunas cosas en las que no estoy de acuerdo porque aquí en españita la violencia verbal si es motivo de expulsión disciplinaria en algunas ocasiones, dependiendo del grado.



Pero si coincido en que al… pic.twitter.com/EdMr4yzltO — alitta 🌬️ (@RcPorta_) March 27, 2024

El conductor también aclaró que en el programa no se les dice a los participantes qué hacer o qué no hacer: “Ustedes saben que la vi0lencia en cualquiera de sus formas es el límite de la inteligencia. Hay palabras que ustedes han pronunciado de las que se tienen que hacer cargo por las implicaciones que tienen para el público y para ustedes. No está en mi papel más que hacer preguntas y escucharlos. No está en mi papel tomar partido, pero sí me puedo permitir hacer una sugerencia. Denle valor, dimensión a sus palabras. Son ejemplo cada uno de ustedes. Espero que ustedes entiendan que en este show nadie les dice qué hacer o qué decir para detonar vi0lencias y para detonar estos agravios”.

Finalmente, Nacho les hizo conscientes del show que le quieren dar al espectador: “Cuando yo les digo que como nunca estamos presenciando una cuarta temporada histórica, es por ustedes, por lo que ustedes hacen y despiertan aquí afuera entre nuestras audiencias. Piensen eso. Valoren eso”.

La casa de los famosos habla sobre la vi0lencia en el programa / Instagram

Los habitantes de ‘La casa de los famosos’ se defienden de la vi0lencia verbal en el reality

Por su parte, Maripily expresó sobre lo que ha sucedido desde que se separó del cuarto Tierra: “Yo no voy a caer en provocaciones con lo que estoy pasando ahí y lo que participantes que ya se fueron pasaron lo mismo. Básicamente es un complot de parte de ellos. Yo he sufrido bullying, maltrato, señalamientos, burlas, de todo. He sufrido lo mismo. Lo que pasa es que ellos tienen un complot desde que yo decidí jugar sola”, indicó.

Después Cristina también tomó la palabra y dijo: “Me gustaría que todos fuésemos adultos aquí. Hemos firmado un compromiso. Somos profesionales. Yo también me he sentido humillada. Me han insultado, pero entro en este juego sabiendo que hay cosas súper buenas y cosas super malas. Cuando a mí se me ha insultado y se me ha pisoteado, yo no he visto que se formara este show. Yo he esperado y hay gente que ya esta afuera y gente que sigue adentro. Yo firmé un contrato aquí, como todos ustedes, y sabemos lo que estábamos haciendo, así que creo que deberíamos ser todos adultos, y que esto es un show del que hemos querido formar parte, y que pensemos en eso, que esto no es un colegio, y que debemos mostrarnos profesionales”, concluyó.

