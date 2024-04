La dama de negro, 30 años en cartelera, ¡pronto podría ser la segunda obra más larga del mundo!

Sin duda alguna la obra más clásica de la cartelera mexicana es La dama de negro que ya lleva 30 años ininterrumpidos. TVNotas estuvo presente en una de las funciones y a continuación te presentamos los detalles.

Platicamos con el primer actor Rafael Perrín quien se encuentra en la puesta desde que ésta inició funciones en México y nos dijo: “Yo estuve en el estreno el 17 de febrero de 1994 en el teatro Arlequín al lado del maestro Germán Robles. En ese entonces no había alternantes, todas las funciones las dábamos nosotros pero cuando don Germán se enfermó, comenzamos a invitar a otros actores”.

Con el paso del tiempo Rafael cambió del personaje adulto al joven: “Fue un compromiso enorme pero yo decidí no competir con él, no querer hacerlo como él lo hacía porque nunca lo iba a lograr. Entonces creé un personaje distinto pero siempre en homenaje a don Germán”.

Rafael asegura que cree mucho en Dios y que considera un milagro que esta obra sea tan seguida por el público y nos dio un dato muy importante: “En Inglaterra hay una obra que se llama ´La ratonera´ que lleva 62 años pero ´La dama de negro´ es la segunda obra más duradera. En Inglaterra duró 33 años, lo que quiere decir que en tres años nosotros vamos a hacer la segunda obra más larga en la historia de la humanidad. Son 8200 representaciones las que llevamos”.

Por otra parte charlamos con Ernesto D´Alessio quien cada que su agenda se lo permite viene a la CDMX a dar funciones y nos comentó: “Yo llevo 10 en la obra y me encanta participar en ella. Es un reto, exponer mi físico, mi mente y mis emociones al 100%. Cada fin de semana que la hago debo descansar y no hacer deporte”.

“Es una obra exquisita para el público pero interpretarla no es nada fácil. Me consume porque mi personaje recorre el teatro, tengo que jalar el baúl 2 horas, mover sillas, y memorizar el texto es un trabajo con el que padecí como no tienes idea, además siempre trabajo con primeros actores, debo estar muy concentrado”.

“Es un personaje agnóstico que poco a poco va descubriendo la vida metafísica. Le cuesta creer lo que se está ocurriendo y se va deteriorando con los sucesos personales que pasan hasta que vive una tragedia. Es una súper obra, invito a todo el público de TVNotas a no perdérsela. Estamos los fines de semana en el teatro Ofelia”.

¿De qué trata ‘La dama de negro’?

Arthur Kipps ha vivido aterrado a partir de una experiencia que enfrentó en su juventud. Esta historia va generando tensión hasta terminar en terror. Los espectadores terminan estremecidos en sus butacas.

¿Dónde se presenta ‘La dama de negro’?

En el Teatro Ofelia están viernes 20:30 horas, sábado 18:00 y 20:30 horas y domingo 18:00 horas. Los lunes están en el teatro Julio Prieto Xola. Los boletos están disponibles en Ticketmaster y en Cartelera teatral se anuncian con descuento de 25%.

