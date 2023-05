La familia Ocaña ha recibido amenazas; ¡responsabilizan al hombre prófugo del caso del actor!

La familia se reunió alrededor de con la Comisión Nacional de Derechos Humanos y les confirmaron que su postura sobre el caso Ocaña, es que efectivamente si lo ejecutaron y no fue suicidio.

La familia Ocaña realizó una conferencia de prensa para aclarar algunos puntos sobre el caso de Octavio Ocaña, dado que recientemente se reclasificó a Homicidio doloso.

En ese contexto la familia ha sido objeto de amenazas y por ende hacen responsable al hombre que está prófugo de la justicia en el caso del actor.

Recordemos que a principios de mes la familia acudió ante Derechos Humanos y les dieron la noticia de que el caso de acuerdo con los peritajes, arrojó que el joven actor no se suicidó como dijeron las autoridades, sino que le arrebataron la vida.

En conferencia de prensa recientemente, la familia señaló que gracias a todas las actividades que han realizado en este caso de Octavio Ocaña se logró reclasificar el caso, de Homicidio culposo a Homicidio Doloso.

Además, de que se busca que tanto el policía que lo persiguió y la Fiscalía Estatal del Estado de México, reparen el daño, debido a que comparten responsabilidad de lo que pasó.

Al cuestionar quién tiene la responsabilidad de reparar el daño que ha sufrido la familia, el bogado señaló: “son diferentes niveles, pero tanto el policía como la institución deben reparar el daño. Todos son responsables, porque hay una corresponsabilidad. Este policía llamó a otras autoridades y jamás pidió apoyo a otras autoridades, solamente dijo que iba en persecución de fulanito de tal”.

La familia se reunió alrededor de dos semanas con la Comisión Nacional de Derechos Humanos para lograr que ellos dictaran un veredicto del caso / Gina Sánchez

También dijo: “El policía, al portar su uniforme y su arma, es su responsabilidad, y posterior está la de la fiscalía porque los otros policías no resguardaron la escena y con eso logran que la víctima no tenga acceso a la justicia”.

Cuando se trata de ejercer el derecho, en especial el derecho victimal, ningún asunto es solo “trabajo” pues es inevitable involucrar sentimientos como “la pasión por la justicia de tus representados”, palabras del director de LexPro. / Instagram: @lexpromx

Por su parte, Bertha Ocaña dijo que su familia ha sido objeto de infinidad de amenazas, por lo que hace responsable de lo que les llegue a pasar al sujeto que está prófugo de la justicia:

“Recordemos que hay una persona prófuga de la justicia y que por supuesto que tiene intenciones de arremeter contra nosotros. En este caso y más contra mi papá, quien ha levantado más la voz. Entonces si algo nos llegara a pasar, por supuesto que el primer sospechoso sería esta persona que está prófugo”, explicaron.

La familia está satisfecha por la determinación de Derechos Humanos porque confiaron en que la verdad ha estado de su lado. / Instagram: @lexpromx

Además, dijo que los acompañantes de Octavio siguen cuidando de que su identidad no sé de a conocer: “desde un principio se trató de que su identidad no sé de a conocer, y afortunadamente nosotros y ellos estamos cuidados y no vamos a dejar de levantar la voz hasta dejar limpio el nombre de Octavio”.

Concluyó señalando lo siguiente sobre la iniciativa Ocaña: “nosotros como familia tiene un gran significado que es mantener viva la memoria de Octavio, por eso se busca que sea una ley a nivel nacional”.