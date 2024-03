La influencer de moda Chantal Trujillo ¡se convertirá en mamá por primera vez!

Chantal Trujillo, quien se dio a conocer en el reality House of DVF y participó en Made in México en Netflix, se encuentra viviendo uno de los momentos más bonitos de su vida, ya que se encuentra en la dulce espera de su primer bebé junto con su esposo Federico Álvarez.

Francisco Mancera, TVNotas

Encontramos a la influencer de moda y estilo de vida de lujo, en la inauguración de un restaurante y nos contó:

“Los primeros meses estuve escondida porque no quería decir nada y avisar, pero ya que estoy a la luz pública y saben que va a pasar. Les puedo decir todo súper bien. La verdad ha sido bastante tranquilo y estoy muy agradecida por eso. Ya vamos a la mitad y espero siga igual, tengo cuatro meses y ojalá que todo salga perfecto”.

“No tengo muchos antojos. Lo que se me antoja mucho es el mango (risas) y eso es todo, pero como no es temporada, no me está ayudando en nada. Pero la verdad ando muy tranquila y en paz justo como quería. Bendito Dios no me he sentido mal”.

Francisco Mancera, TVNotas

Checa: Magneto y Sentidos Opuestos ofrecen un concierto de lujo en La Maraka

“En cuestión de la moda ha sido muy complicado, para cualquier mujer ver cambios en su cuerpo es algo que te cuesta asimilar, pero es algo muy bonito y agradezco que tengo la oportunidad de conocer marcas como esta mexicana que se llama Lé bump, que justo se dirige al mercado de embarazadas que a muchos se nos olvida y está padre que haya marcas que piensan en la mujer que necesita amor en estos momentos tan especiales”.

“Mi esposo Federico Álvarez y yo llevamos dos años de casados y estamos muy felices. Él me acompaña a todo lo que me tiene que acompañar. Está conmigo y los dos estamos aprendiendo porque es un momento nuevo para los dos. Todos los días es un día nuevo y me consiente mucho”.

“Todavía no sé ¿qué va a ser?, pero la verdad mientras nazca bien no importa. ¿Cómo me preparo? Estoy leyendo mucho, todavía no he tomado decisiones importantes porque falta mucho por aprender en el camino, no sé si quiero que sea parto natural o si va a nacer en México o Estados Unidos, no sé, ya cuando sepa les doy todos los detalles”.

Sobre como compagina su embarazo con el trabajo la creadora de contenido nacida en San Diego, California (EU), nos dijo: “Todavía estoy viendo como seguir mi camino de crear contenido y poder compartir mi vida con más mujeres y más mamás. Ahorita la verdad ando muy tranquila y estoy procesando y disfrutando mucho mi proceso de futura mamá. Ya iremos viendo lo que viene”.

No te pierdas: Video: ¿Leticia Calderón y Shanik Berman protagonizaron entonctronazo?